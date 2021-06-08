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巴基斯坦旁遮普大学孔子学院举办“汉语桥”文化活动

2021年06月08日20:30 | 来源：人民网-国际频道
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旁遮普大学孔子学院举行的第20届“汉语桥”系列中国文化竞赛活动上，获奖选手与评委嘉宾合影。旁遮普大学孔子学院供图

人民网伊斯兰堡6月8日电 （记者程是颉）6月7日，巴基斯坦旁遮普大学孔子学院举行第20届“汉语桥”系列中国文化竞赛活动。参赛者展示了多种中国文化才艺，表达了对中巴建交70周年暨中国共产党成立100周年的祝福。

比赛共分为“天下一家”主题演讲、中华才艺表演和中文知识问答三个环节。来自旁遮普大学的参赛选手用流利的中文声情并茂地演讲，还展示了中文经典歌曲演唱、太极、国画和剪纸等才艺。在知识问答环节，参赛选手们展现了渊博的知识，现场评委点评精辟，活动现场掌声连连。

旁遮普大学副校长萨勒姆·马泽哈尔表示，很高兴看到巴基斯坦学生用中文和中华文化展现中巴智慧结合的魅力，希望巴基斯坦的年轻人更好地了解中国，继续为中巴友谊贡献力量。

旁遮普大学孔子学院中方院长蔡进宝说，语言是文化的重要载体，学好汉语能够更加深入地了解中国文化，真正走进五千年未曾间断的中华文明。

旁遮普大学孔子学院巴方院长拉拿说，中巴两国文化互学互融。希望巴基斯坦的中文学习者能勤学苦练中文，为中巴经济走廊的发展贡献力量。

(责编：于洋、吴成良)

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