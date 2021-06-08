新华社柏林6月8日电 德新社日前援引德国病毒学家、柏林沙里泰大学医院病毒学教授克里斯蒂安·德罗斯滕的话报道说，新冠病毒从实验室泄漏“极不可能”。

对于新冠病毒被实验室有意或无意制造出来的说法，德罗斯滕表示：“如果有人以这种方式开发新冠病毒，我想说这么做没必要且费时。”他解释说，这需要以严重急性呼吸综合征（SARS）冠状病毒作为基础，改变基因组某些特定区域，然而新冠病毒与严重急性呼吸综合征冠状病毒的基因组之间有很多差异。

德罗斯滕说，关于新冠病毒起源的各种假设中，“除了有明确记载的严重急性呼吸综合征冠状病毒起源以外，我没有其他证据”。他认为，新冠病毒与严重急性呼吸综合征冠状病毒同属于冠状病毒，一般有着同样的起源。

德罗斯滕还表示，严重急性呼吸综合征冠状病毒从自然界传播到人类的中间宿主是貉和灵猫科动物，而貉和灵猫科动物是毛皮动物养殖产业常见的养殖品种。按这一经验推测新冠病毒的起源，有可能是养殖场中的这类动物与冠状病毒的原始宿主蝙蝠有过密切接触，病毒进化后通过气溶胶传播给人类。不过目前他还没有看到在这一领域有公开的研究。

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