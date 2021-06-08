新华社北京6月8日电（记者潘洁、董雪）外交部发言人赵立坚8日就加拿大外长涉华言论答记者问时表示，刻意将中西方关系渲染为“民主和威权”之争本身就不民主，一国或几国没有资格单方面定义国际秩序。加方应反躬自省。

当日例行记者会上，有记者问：加拿大外长加尔诺7日在议会称，中国日益增长的专制主义和胁迫外交对包括加拿大在内的民主国家构成挑战。让康明凯、迈克尔平安回国是加对华首要工作重点。加方将同伙伴国一道保护以规则为基础的国际秩序，捍卫人权和自由。中方对此有何回应？

赵立坚说，加方有关言论无视基本事实，充满意识形态偏见，中方对此坚决反对。

赵立坚表示，中国的发展关键在于走出了一条适合中国国情的发展道路，也就是中国特色社会主义道路。实践已经证明，这条道路不仅使14亿多中国人民摆脱了贫困落后，也让中华民族再次为人类进步事业作出了重大贡献。我们从不搞什么制度输出和制度竞争，而是主张各国都走符合自身国情和民众需要的发展道路，彼此之间相互尊重、相互借鉴。刻意将中西方关系渲染为“民主和威权”之争，试图以意识形态划线，将世界各国标签化，这本身就不客观、不理性、不民主。

赵立坚说，中国一直是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。世界上只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一套规则，就是以联合国宪章为基础的国际关系基本准则。一个或几个国家没有资格单方面定义国际秩序，更没有资格将自己的标准强加于人。

他说，“胁迫外交”的帽子扣不到中方头上。中方已经多次就加公民康明凯、迈克尔案阐明立场。二人因涉嫌危害中国国家安全犯罪被中国司法机关依法逮捕并起诉，目前案件正在审理中，而孟晚舟在没有违反任何加拿大法律的情况下被加方无理拘押，至今已超过900天。加方应该反躬自省，立即纠正错误，释放孟晚舟并让她平安回到中国。

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