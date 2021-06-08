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中国代表呼吁帮助中部非洲国家保持和平稳定

2021年06月08日14:56 | 来源：新华社
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　　新华社联合国6月7日电 中国常驻联合国副代表戴兵7日呼吁帮助中部非洲国家保持和平稳定，支持该地区国家加强团结合作。

　　他在联合国安理会中部非洲问题公开会上的发言中说，中部非洲总体保持和平稳定，地区国家有效抗击疫情，延续发展势头，值得肯定。国际社会应继续尊重地区国家主权和主导权，继续支持当地民众求和平、谋发展，继续鼓励区域和次区域组织发挥更大作用。

　　他说，“博科圣地”“圣灵抵抗军”等仍在该地区频繁活动，对有关国家政治、经济和人道形势造成严重威胁。中部非洲还面临几内亚湾海盗、气候变化、粮食安全等多重挑战。中方支持地区一体化进程，支持中部非洲国家经济共同体加强集体安全机制建设，鼓励地区国家加强睦邻友好和团结合作，通过协商对话解决分歧。气候变化本质上是发展问题，国际社会，特别是发达国家要向该地区国家提供资金和技术支持，帮助它们提升适应和减缓气变能力。

　　他说，国际社会要在抗击疫情、疫后重建、贸易投资、粮食安全、减贫等领域加大对中部非洲国家支持力度，把资源投向非方最急需的领域，彻底消除冲突根源。中方同非洲国家共同发起“支持非洲发展伙伴倡议”，得到包括中部非洲在内的广大非洲国家积极响应和支持。欢迎更多国家和国际组织加入倡议，汇聚支持非洲发展的合力。

　　他说，中方原则支持延长联合国驻中部非洲地区办公室（联合国中非办）授权，将建设性参与有关讨论。希望联合国中非办继续支持地区国家和区域组织，同联合国相关机构密切沟通协调，为地区稳定和繁荣贡献更多力量。

(责编：高歌、刘洁妍)

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