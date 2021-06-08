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哈里斯说美国将建立跨国机制监督中美洲国家反腐和打击偷渡

2021年06月08日11:16 | 来源：新华社
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　　新华社墨西哥城6月7日电（记者朱雨博）危地马拉城消息：正在对危地马拉进行访问的美国副总统哈里斯7日说，改善百姓生活是解决危地马拉移民问题的根本方法，并表示美国将建立跨国机制监督中美洲国家反腐和打击偷渡与人口贩卖活动。

　　哈里斯6日晚抵达，7日与危地马拉总统贾马太在危地马拉城举行会谈，主要就移民、反腐、经济合作等问题交换意见。

　　哈里斯认为，解决移民问题的根本方法是改善百姓的生活条件。她当天发表声明称，美国将建立跨国机制监督危地马拉等中美洲国家的腐败现象，打击偷渡与人口贩卖，并通过政府及私有部门向危地马拉提供约4800万美元的投资。

　　贾马太说，打击毒品交易也是反腐的重要一环。他还表示，危地马拉将与美国就签证政策开展合作，推动移民家庭重聚。

　　近来试图通过美国和墨西哥边境非法进入美国的人数明显增加，其中多数来自中美洲的危地马拉、洪都拉斯和萨尔瓦多。美国海关与边境保护局的数据显示，执法人员4月在美墨边境拘捕逾17.8万名非法入境人员，较3月份增加5000多人，是去年4月份的10倍以上，创15年来新高。

　　哈里斯随后将访问墨西哥，与墨西哥总统洛佩斯举行会谈。

(责编：高歌、刘洁妍)

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