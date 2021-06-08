新华社科伦坡6月8日电（记者唐璐）斯里兰卡总统戈塔巴雅·拉贾帕克萨7日表示，科伦坡港口城将被打造成关键的服务业枢纽，期待世界各地投资者利用港口城的投资机会。

戈塔巴雅在2021年斯里兰卡投资论坛开幕式上致辞时说：“我们鼓励各国商界领袖来斯里兰卡投资，充分利用港口城为投资者带来的独特优势和众多机遇。”他强调，斯里兰卡政府将尽最大努力，为投资创造有利环境。

戈塔巴雅表示，斯里兰卡首都科伦坡是该地区最具吸引力和最宜居的城市之一，科伦坡港口城将通过增加世界级的住宅、商业、社交和娱乐设施为这座城市带来更多机遇。

斯里兰卡议会5月20日投票通过政府提交的《科伦坡港口城经济委员会法案》。在该法案下，科伦坡港口城将为符合条件的企业和个人提供税收减免政策，简化行政审批手续，提升投资便利度。

戈塔巴雅表示，斯里兰卡正在实施一项计划，争取十年内实现转型和快速增长，到2030年人均国内生产总值翻一番，达到约8000美元。他介绍了政府重点发展和鼓励投资的领域，包括有机农业、太阳能和风能、制造业、信息技术、旅游业等。

斯里兰卡投资论坛每年举行一次。今年论坛为期三天，采取线上形式，由斯里兰卡投资局、锡兰商会和科伦坡证券交易所共同主办，旨在吸引世界各地的高质量投资者。

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