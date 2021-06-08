中国驻比利时大使曹忠明与侨胞合影。人民网记者 张朋辉摄。

人民网布鲁塞尔6月7日电 （记者张朋辉）6月7日，中国驻比利时使馆再次向旅比侨胞发放防疫物资，曹忠明大使出席物资发放仪式并讲话，使馆领事行政参赞孙伟、领侨处主任杜金珠、当地主要侨团负责人和侨胞代表、驻比媒体和华文媒体代表等参加活动。

曹忠明表示，使馆在端午节和当地餐饮业全面开放之际发放防疫物资，目的是表达对旅比侨胞的节日慰问和关心关爱，通过办实事的方式支持旅比侨胞防疫抗疫和复工复产。此批防疫物资主要由四川省侨办、浙江省侨联提供，是疫情发生以来使馆向旅比侨胞发放的第七批防疫物资。我们希望通过此次行动告诉广大侨胞，国内亲人始终牵挂着海外同胞，无论遇到多大困难，祖国永远在我们身后。曹大使指出，当前比利时疫情形势有所好转，疫苗接种有序推进，但疫情尚未结束，特别是变异病毒风险不容忽视。旅比侨胞应科学认识疫情形势，继续做好自我防护，积极参加当地疫苗接种，餐饮业侨胞尤其要把疫情防控放在首位，确保防疫安全。

曹忠明表示，疫情发生以来使馆一直积极践行外交为民宗旨，努力改进各项服务工作，为群众办实事。“中国领事”APP于5月1日在比利时最先上线启用，实现领事业务“掌上办”“零跑腿”，受到广大侨胞欢迎。在使馆倡议推动下，比利时华人律师服务团前不久正式成立，并整体纳入领事协助志愿者体系。相信华人律师服务团今后在为侨胞提供法律咨询与援助服务、维护侨胞合法权益方面一定能够发挥重要作用。

曹忠明指出，我们即将迎来中国共产党百年华诞。回望历史，中国共产党团结带领中国人民创造了彪炳史册的辉煌成就。展望未来，我们将进一步凝心聚力，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。希望广大旅比侨胞继续团结奋进，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

欧洲华侨华人青年联合总会执行会长傅旭海代表旅比侨胞感谢疫情发生以来驻比利时使馆和浙江省侨联等国内有关部门给予的持续关怀，表示祖国永远是海外侨胞的坚强后盾，广大侨胞有信心渡过难关。

仪式上，曹忠明向侨胞代表发放了防疫物资，并向通过“中国领事”APP申办证件的2名侨胞代表颁发了新办理的护照。现场还发放了使馆制作的《“中国领事”APP操作指南手册》。

出席仪式的侨团负责人和侨胞代表赞赏使馆在疫情期间为维护旅比侨胞健康与安全、保障和改进领事服务所作努力，表示在端午前夕收到防疫物资感觉非常温暖，增添了防疫抗疫和复工复产的信心，将协助使馆尽快把防疫物资送到广大侨胞手中。大家互致节日问候，赞叹中国共产党和伟大祖国的辉煌成就，共同向中国共产党和伟大祖国表达美好祝愿。

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