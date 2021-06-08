郑泽光大使。

人民网伦敦6月7日电（余颖、武一丹）中国驻英国大使郑泽光7日在中国驻英国使馆网站和社交媒体平台发表履新致辞。“我期待着同英国政府和各界朋友一道，加强接触与沟通，增进两国人民相互了解，促进双方各领域互利合作。”

郑泽光大使指出，中英建立大使级外交关系近50年来，两国关系走过了不平凡的历程，取得丰硕成果。中英互为重要贸易伙伴，尽管受到新冠肺炎疫情冲击，去年双边贸易和投资仍逆势增长并创下新高，反映了两国经贸合作的强大韧性和巨大潜力。双方在文化、教育、青年等领域开展密切交流，加深了两国人民友谊，为两国关系发展奠定了民意基础。同时，历史充分证明，中英作为联合国安理会常任理事国和具有重要国际影响的国家，双方加强交流与合作，顺乎时代潮流，符合两国利益，也有利于促进世界和平、稳定、繁荣。他强调，只要坚持相互尊重、平等相待、包容互鉴的原则，中英关系就能顺利推进、持续向前。

郑泽光大使回忆起自己35年前作为公派留学生到英国学习，“当时中国留英学生只有几百人，目前这个数字已超过20万。中英两国人民对加强交往与合作都有着强烈的愿望。”他强调，中英双方要继续为两国人民铺设更多的交往之路，架起更好的合作之桥，打造更实的友谊之基。

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