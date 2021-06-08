严 瑜

中国脱贫攻坚战取得全面胜利！在中国共产党成立100周年的重要时刻，这个振奋人心的喜讯如期而至。这是一个彪炳史册的人间奇迹，也是人类社会发展史上前所未有的创举。

联合国秘书长古特雷斯称赞，中国脱贫攻坚取得的非凡成就为整个国际社会带来了希望，提供了激励；世界银行前行长金墉评价，中国的减贫成就是“人类历史上最伟大的事件之一”；亚洲开发银行东亚局局长詹姆斯·林奇认为，中国推动全球脱贫进程，为世界可持续发展作出重大贡献。

国际社会为何给予中国如此盛赞？中国打赢脱贫攻坚战，对世界究竟意味着什么？

一组数据可以给出较为直观的答案：改革开放40多年来，中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困，对全球减贫贡献率超过70%，是世界上减贫人口最多的国家。中国以不到世界9%的耕地，养育了世界近1/5的人口，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标。从1978年贫困发生率高达97.5%到如今彻底摆脱贫困、实现全面小康，中国在短短40多年间完成历史性飞跃，加快了全球减贫进程，为推进全球减贫事业提供了强劲动力。

当然，中国成功脱贫的世界意义不止于此。作为全球最大的发展中国家，中国立足本国国情，把握减贫规律，出台一系列超常规政策举措，构建了一整套行之有效的政策体系、工作体系、制度体系，走出了一条中国特色减贫道路，形成了中国特色反贫困理论。减贫治理的中国样本，为同样面临减贫任务的其他国家尤其是广大发展中国家树立了标杆，提供了借鉴。

我们看到，近年来，来中国探访、“取经”的国际友人络绎不绝。特别是许多发展中国家的政要、学者及媒体人士，纷纷走进中国脱贫攻坚的一线，找寻中国脱贫的“密码”：中国为何能在这么短时间内实现几亿人脱贫？如何始终保持经济增长与减贫的同步推进？怎样才能确保脱贫之后不返贫？如果说，中国脱贫攻坚的胜利成果，为广大发展中国家描摹了一幅值得期待的发展图景，那么，中国取得胜利的丰富经验，让这些国家更加清晰地看到前行的方向与路径。

既要分享经验，也要推进合作。面对消除贫困这一全球治理的难题，中国在实现自身减贫的同时，从来不吝于为国际减贫合作贡献力量，努力让各国人民共享发展成果。

在亚洲地区，中国与东盟国家共同开展乡村减贫推进计划，在老挝、柬埔寨、缅甸乡村基层社区实施东亚减贫示范合作技术援助项目；在非洲地区，中国为非洲国家援建水利基础设施，打造农业合作示范区，推进实施中非菌草技术合作等项目；在南太平洋地区，开展基础设施建设和农业医疗等技术合作援助项目；在拉美地区，援建农业技术示范中心，帮助受援国当地民众摆脱贫困。同时，中国设立“南南合作援助基金”，向发展中国家提供包括减贫项目在内的“6个100”项目支持，并致力于促进“一带一路”沿线国家经济发展，帮助他们实现2030年议程减贫目标。

心怀“天下大同”的美好愿望，中国尽显一个负责任大国的担当，为构建人类命运共同体贡献中国力量与中国智慧。

当前，实现全球减贫目标仍然任重道远。持续蔓延的新冠肺炎疫情给全球减贫进程带来新的难题。面对挑战，信心比黄金更重要，团结协作是战胜一切困难的最有力武器。中国脱贫攻坚胜利的号角，提振了全球贫困治理的士气与信心；中国对全球减贫事业的积极参与，让世人更加憧憬“百花齐放春满园”的美好未来。

(责编：高歌、刘洁妍)