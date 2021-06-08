美国总统约瑟夫·拜登即将开启欧洲行之际，美欧两家智库7日联合发布的民意调查结果显示，德国人和法国人对美国国际影响力的看法并没有因美国政府更迭而改善。

德国智库贝塔斯曼基金会、美国智库德国马歇尔基金会3月底至4月中旬展开网络调查，调查对象是11个北美和欧洲国家各1000名成年人。民调结果显示，相比新冠疫情暴发前，认为“美国是最具影响力大国”的德国人和法国人比例有所下降，主要原因是前任美国总统唐纳德·特朗普领导的政府应对本国疫情不力。

这份民调结果还显示，拜登就职以来，“德国人和法国人对美国国际影响力的看法没有改变”。

今年调查中，55%的德国人认为美国是“最具影响力大国”，这一比例去年是54%；56%的法国人认为美国是“最具影响力的大国”，去年是55%。

拜登将于11日至13日出席在英国举行的七国集团峰会，随后赴比利时参加北大西洋公约组织峰会并会晤欧盟领导人。路透社报道认为，他面临修复美欧关系挑战。

拜登在5日发表于美国《华盛顿邮报》的文章中说，欧洲之行目的是实现美国对盟友及伙伴新的承诺。（杜鹃）【新华社微特稿】

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