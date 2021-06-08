俄罗斯和美国总统定于16日在瑞士日内瓦会晤，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基希望在此之前与美国总统约瑟夫·拜登见面。

泽连斯基接受美国Axios新闻网站记者采访时说，他已经准备好“任意时刻”在“任何地方”与拜登见面，希望在俄美元首会晤前与拜登面对面沟通。“我认为这样的磋商重要，应该面谈，因为许多事情难以经由电话沟通。我明白由于美国总统的既定安排和紧凑日程，面对面会晤可能难以实现，但需要他来做决定。”

泽连斯基说，他确信近期将与拜登开展某种形式的沟通。

Axios新闻网以一名知情人士为消息源报道，美国政府可能安排拜登与泽连斯基最早7日通话。

泽连斯基受访时提到，他经由媒体获悉拜登政府决定放弃对“北溪-2”天然气管道项目运营方及企业负责人施加制裁，美方做法令他“惊讶”。

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫4日说，不清楚俄总统弗拉基米尔·普京与泽连斯基会晤的安排，俄方没有收到两国领导人会晤的正式提议。

俄罗斯卫星通讯社援引佩斯科夫的话报道，乌克兰总统办公室提及泽连斯基有意与普京讨论克里米亚议题，但俄方强调克里米亚不会在讨论议题之列。

白宫新闻秘书珍·普萨基4日说，美俄元首会晤可能谈及乌克兰局势。美方不期待这场会晤解决两国关系中的所有问题和挑战。普京同一天说，不指望两国元首会晤令俄美关系实现“突破”。（包雪琳）【新华社微特稿】

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