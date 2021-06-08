新华社华盛顿6月7日电（记者刘品然）美国总统国家安全事务助理沙利文7日表示，美方不期待美俄领导人即将在瑞士日内瓦举行的会晤能取得显著成果。

沙利文当天在白宫记者会上谈及美俄领导人会晤时说，美方将这一峰会视为两国高层沟通的机会，但美方并不期待此次会晤能取得显著成果。

沙利文表示，美俄不是“信任”关系，美方将向俄方阐明对双边关系的预期，并明确如果俄方继续开展“恶意”活动，美方将作出回应。

沙利文还说，美国总统拜登7日与乌克兰总统泽连斯基通电话。拜登向泽连斯基表示美方将坚定支持乌克兰的主权和领土完整，并邀请泽连斯基今夏访问美国。

另据乌克兰总统办公室官网消息，应拜登邀请，泽连斯基将于7月访美。

拜登和俄罗斯总统普京定于6月16日在日内瓦举行会晤。泽连斯基近日在接受美国媒体采访时表示，他期待在美俄首脑会晤前与拜登面对面沟通。

美俄关系近年来持续紧张。拜登政府上台以来，俄美在军控领域实现有限合作，但在乌克兰、网络安全、人权、干预选举等问题上分歧明显，对抗加剧。普京6月4日表示，俄罗斯与美国关系目前处于低水平，美国公开表示要遏制俄罗斯的发展。他不期待与拜登即将举行的日内瓦会晤能对俄美关系有任何突破。（参与记者：李东旭）

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