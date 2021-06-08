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马里过渡总统任命马伊加为过渡总理

邢建桥
2021年06月08日08:20 | 来源：新华社
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　　新华社达喀尔6月7日电（记者邢建桥）巴马科消息：马里总统府7日发表公报说，过渡总统阿西米·戈伊塔当天任命乔盖·科卡拉·马伊加为过渡总理。

　　当天早些时候，戈伊塔在巴马科宣誓就任马里过渡总统。随后，他正式任命马伊加为过渡总理，负责组建新过渡政府。

　　马伊加出生于1958年4月，曾先后担任马里工业和贸易部长，数字经济、信息和新闻部长，是马里前反对派组织“6月5日运动-爱国力量联盟”的创立人之一。马伊加目前担任“6月5日运动-爱国力量联盟”战略委员会主席。

　　去年8月，马里发生军人哗变。同年9月，由哗变军人成立的全国人民救赎委员会宣布，马里前国防和退伍军人部长巴·恩多被任命为过渡总统，全国人民救赎委员会主席戈伊塔被任命为过渡副总统。恩多随后签署总统令，任命前外交和国际合作部长莫克塔·瓦内为过渡总理，负责组建过渡政府。

　　今年5月24日，恩多宣布新一届过渡政府组成名单，但前全国人民救赎委员会的两名成员没有进入名单。随后，恩多和瓦内被军人带至首都巴马科外一处军营，就新一届过渡政府名单进行“沟通”。26日，马里军方说，恩多和瓦内已于当天辞职。马里宪法法院28日宣布，戈伊塔接任过渡总统一职，其任期至马里政治过渡期结束。

(责编：高歌、刘洁妍)

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