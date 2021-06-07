第二十届“汉语桥”世界大学生中文比赛南非赛区决赛成功在线上举办。开普敦大学孔子学院供图

人民网约翰内斯堡6月7日电 （记者王磊）由中国驻南非大使馆主办、南非开普敦大学孔子学院承办、中国驻开普敦总领馆以及在南各孔子学院等协办的第二十届“汉语桥”世界大学生中文比赛南非赛区决赛暨“龙源穆利洛杯·汉语桥”大学生中文比赛于2021年6月5日和6日在线上成功举办。

中国驻南非大使陈晓东应邀出席并发表视频致辞。中国驻南非大使馆教育参赞李旭东、开普敦大学负责科研与国际化的副校长苏·哈里森教授以及来自德班理工大学、开普敦大学、罗德斯大学、斯坦陵布什大学、西开普大学、约翰内斯堡大学的学生代表、媒体等共计300多人线上观看了比赛直播。

陈晓东首先祝贺比赛顺利举办，感谢开普敦大学孔子学院为此所作的精心安排，以及在南汉语教师志愿者和所有关心中文教育的南各界人士的辛勤付出。

陈晓东指出，建交23年来，中南关系实现了从伙伴关系、战略伙伴关系到全面战略伙伴关系的历史性跨越。双方政治互信日益加深，经贸合作稳步发展，人文交流展现出蓬勃生机。语言是文化的重要符号和载体，是人民开展友好交往的桥梁。语言合作特别是在南中文教育，对于加深两国人民相互理解、夯实两国友好民意基础发挥着不可替代的作用。

陈晓东表示，“汉语桥”世界中文比赛是中外青年人文交流的品牌活动和连接世界的“文化之桥、友谊之桥、心灵之桥”。本次比赛的主题是“天下一家”，新冠肺炎疫情暴发以来，人们比任何时候都更加深切体会到人类命运共同体思想的内涵和意义。面对疫情，世界各国人民命运与共、同舟共济，汇聚起全球团结抗疫的强大合力，中南、中非人民更是守望相助、共克时艰，共同谱写了众志成城、携手抗疫的动人篇章。

陈晓东最后勉励各位参赛选手努力学好汉语，做促进中南友谊的使者、做 “天下一家”的推动者、做人类命运共同体的建设者。

苏·哈里森教授赞扬本次比赛在疫情造成社交疏离的时候，为南非的汉语学习者架起相聚的桥梁，回顾了开普敦大学孔子学院建立和发展的历史以及在往届汉语桥比赛上的表现，充分肯定了孔子学院在促进大学校园文化多元化方面起到的良好作用。

受疫情影响，今年的比赛延续了去年的线上举办模式，利用网络突破时空界限，使活动得到更多人的关注。线上比赛的激烈和精彩程度毫不逊色于线下比赛。选手们通过演讲展现了他们对“天下一家”主题的理解，通过歌曲、舞蹈、武术、书法、绘画、朗诵、烹饪等丰富多彩的形式展现了他们对中国文化的理解和喜爱。通过此次大赛，南非学子们尽情展示了各自的汉语才能和艺术天分，获得了嘉宾和观众的好评。

经过两天的激烈角逐，来自开普敦大学孔子学院的牛成功和约堡大学孔子学院的韦家获得一等奖，将代表南非参加全球决赛。罗德斯大学的苏礼雅、开普敦大学的杰米、西开普大学的甜甜获得二等奖。

南非中文教师协会会长、开普敦大学人文学院中文部主任马跃博士对比赛进行了精彩的点评。

(责编：于洋、吴成良)