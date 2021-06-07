新华社柏林6月7日电 新闻分析：赢得最后“前哨战” 默克尔政党添士气

新华社记者张远

德国中部萨克森-安哈尔特州（萨安州）6日举行州议会选举。多份出口民调显示，默克尔所在政党基督教民主联盟（基民盟）获得大胜。

萨安州选举是9月德国联邦议院选举前最后一次州选举，有一定指向性作用，被视作大选最后的“前哨战”。分析人士认为，此次胜利将提振基民盟士气，一定程度上巩固基民盟党主席阿明·拉舍特“默克尔接班人”的地位。

收获大胜

截至当地时间7日凌晨4时的官方统计结果显示，基民盟获得37.1%的选票，较2016年州议会选举得票率上升7.4个百分点。右翼民粹主义政党德国选择党获得20.8%的选票，得票率位居第二。其他主要政党的得票率分别为：左翼党11%，社会民主党（社民党）8.4%，自由民主党6.4%，绿党5.9%。

德国媒体分析，基民盟这次选举胜利部分得益于地方领导人的个人魅力。萨安州州长赖纳·哈泽洛夫是基民盟党员，已在该州连续执政10年。其间，多家大型企业入驻萨安州，显著降低了该州的失业率。

另外，新冠疫情暴发后，萨安州一度是德国疫情重灾区，但近期疫情已呈现好转趋势，7天感染率（每10万人7天内新增确诊病例数）已降至联邦平均值以下，推高了基民盟在该州的支持率。

稳定军心

基民盟在萨安州获胜，一定程度上显示了其支持率的反弹，显著提升了该党低落的士气。

今年3月以来，基民盟与姊妹党基督教社会联盟（基社盟）的3名联邦议院议员因卷入在政府口罩采购过程中收受好处费的丑闻而辞职。该事件引发民众对基民盟和基社盟的信任危机。

近一段时间，基民盟作为执政党在抗疫方面也受到民众诟病。不少人抱怨政府的抗疫政策在“封城”和开放之间反复摇摆，疫苗供应未能得到足够保障。这使得基民盟在联邦层面的支持率降低，在民调中多次丢掉榜首位置。

3月中旬，基民盟在巴登-符腾堡州与莱茵兰-普法尔茨州遭遇惨痛失利。本次萨安州选举前，民调显示，基民盟支持率一度落后于德国选择党。一些媒体曾评论，如果德国选择党在该州议会选举中击败基民盟，将引发灾难性政治后果，拉舍特会“名誉扫地”，“接班”默克尔恐将落空。

6日的选举结果显然提振了基民盟的士气。基民盟与基社盟在联邦议院的党团主席拉尔夫·布林克豪斯说，这场胜利将“顺风助推”基民盟在联邦层面的选战。

挑战仍存

本次萨安州选举另一个值得注意的地方在于，目前在德国政坛势头正盛的绿党表现不佳，在6个主要政党中得票率排名最后。

自2018年下半年起，绿党凭借减排和气候变化等议题在联邦层面支持率不断走高。近期民调显示，基民盟和基社盟组成的联盟党在联邦层面的支持率与绿党不相上下，均在25%左右。两党中谁能在9月大选中成为第一大党仍不明朗。

绿党已确定该党联合主席之一、年仅40岁的安娜莱娜·贝尔伯克为总理候选人。她将是拉舍特的有力竞争对手。

有分析指出，萨安州属于原东德地区，经济发展水平较德国西部有一定差距。在该州，左翼党和德国选择党力量强大，民众对环保主题不热衷，因此绿党力量较弱。尽管绿党在该州选举中战绩不佳，但这并不一定代表其在联邦层面没有竞争力。对于基民盟而言，来自绿党的挑战依然不可小视。

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