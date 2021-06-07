新华社萨拉热窝6月7日电 综述：波黑乳制品行业期待拥抱中国市场

新华社记者张修智

乳制品行业是地处欧洲东南部的波斯尼亚和黑塞哥维那（波黑）重要农业分支，具有发展潜力。波黑每年生产约7亿升原奶，其中97%为纯牛奶。据统计，波黑2020年出口逾94000吨乳制品，主要出口至克罗地亚、塞尔维亚、黑山和北马其顿。

近日，波黑乳制品从业者因一条好消息而备受鼓舞——波黑对外贸易和经济关系部日前宣布，波黑对华出口乳制品的经贸安排已通过关键程序，该国乳制品有望走出欧洲，打开中国市场大门。

“我们对中国市场怀有极大兴趣，这将是‘双赢’的买卖。”波黑乳制品从业者达尔科·乔巴诺夫向新华社记者表示，波黑的乳制品将丰富中国的市场供应。

在库普雷斯经营奶酪厂的斯梅尔·日利奇对中国市场同样热切向往。他表示，当地草本植物分布广泛，其中部分为本地特有且具有药用价值。奶牛以此为饲料，将产出高品质乳制品。

波黑政府也看好中国市场对该国乳制品行业的积极意义。波黑对外贸易和经济关系部长斯塔沙·科沙拉茨日前接受新华社记者专访时强调，打开中国市场利好波黑乳制品行业，也有助于改善波黑宏观经济及农业政策。

“中国乳制品进口连续多年大幅增长，这将是波黑农业部门的大好机会。波黑乳制品行业仍在发展，尚未实现预期目标。” 科沙拉茨说，进入中国市场将引领波黑乳制品行业建立新的从生产到加工全链条投资项目，促进农村人口就业并提高收入，并将为乳制品行业吸引外国投资，也有助于减少波黑贸易赤字。

他表示，中国的感召力带来合作共赢与发展机遇。“中国是一个友好国家。波黑愿与中国加强贸易与合作。中国与波黑在乳制品行业有足够空间共同投资，提高生产加工能力。”他说。

不少波黑乳制品从业者们已经做好拥抱中国市场的准备。日利奇说：“以现有产能，我们的工厂可以每年生产近100吨乳制品。我们拥有多种在国际上获奖的奶酪，相信中国消费者一定会喜欢。”

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