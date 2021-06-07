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新研究：气候变化使澳大利亚高山植物面临生存威胁

2021年06月07日14:14 | 来源：新华社
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新华社悉尼6月6日电（记者郝亚琳 李馨宇）澳大利亚新南威尔士大学的一项新研究发现，澳本土的高山植物难以适应气候变化，生存可能面临威胁。

在新南威尔士州东南部的科希丘什科国家公园内，研究人员选取21种植物为研究对象，重点分析了它们过去一百多年间植株大小、叶片厚度、叶片形状等变化。结果发现，只有两种植物对气温升高有明显的外形改变。

研究人员报告说，这些植物都生长在一个对气候变化抵御力较弱的生态系统中。研究所用的样本部分来自1890年至2016年间所保存和收集的植物标本，部分在2017年采集。

研究人员认为，在过去的一个世纪里，澳大利亚高山地区气温上升幅度高于平均水平，而研究所涉及的绝大多数本地高山植物“不为所动”，反映出它们可能难以适应高山地区环境的较大变化，生存前景堪忧。

研究人员还计划在今年夏季研究高山植物对持续较长时间的热浪天气的反应，以预测未来这种天气对植物和环境的影响。

相关研究已发表在科学期刊《生态学与进化》上。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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