印度卫生部5日报告，印度过去24小时新增新冠确诊病例120529例，新增死亡病例3380例。这是近两个月以来，印度单日新增确诊病例数最低水平。首都新德里等多个地区宣布进一步放宽防疫限制措施。

截至5日，印度累计报告新冠确诊病例超过2860万例，累计死亡病例超过34万例。现有大约170万人因感染新冠接受治疗，较5月峰值时的370万人大幅下降。

新德里首席部长阿尔温德·凯杰里瓦尔5日在线上记者会上说，新德里疫情缓慢好转，市场和商场将恢复开放，按门牌号分单双号轮流营业；办公场所将在人数不超过全体员工50%的情况下开放；新德里地铁将在限制人数的情况下恢复运营。

凯杰里瓦尔说，如果形势继续好转，新德里将放宽更多限制措施。他说，新德里将增加医用氧气储量至420吨，并提升疫情处置能力。

新德里4月19日起全城封锁，后多次延长封锁措施，5月31日恢复建筑业和工厂作业。凯杰里瓦尔当时呼吁民众非必要仍然别出门，并说新德里的“解封”过程会非常慢，政府会基于专家和民众意见在一周后评估后续措施。

印度新冠疫情今年4月急剧恶化，单日新增确诊病例连续超过30万例并在5月初超过40万例。多地采取“封城”或宵禁等严格防疫措施。

在先前疫情严重的印度西部马哈拉施特拉邦，新冠病毒阳性检出率低于5%的地区7日起可开放商场、电影院、餐厅和办公室等场所。

另外，据路透社报道，在印度人口最多的北方邦，75个地区中的55个地区现仅保留宵禁措施；西部古吉拉特邦政府部门和私营企业7日起恢复正常办公，不再设办公人数为全部人数50%的上限；东部奥迪沙邦的3个地区已逐步放宽封锁措施；南部泰米尔纳德邦允许商户长时间营业，办公人数上限也调高至员工总数的30%。（陈立希）（新华社专特稿）

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