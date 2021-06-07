英国政府5日在声明中说，首相鲍里斯·约翰逊将在本月举行的峰会呼吁七国集团领导人作出承诺，以实现全球2022年底以前完成新冠疫苗接种的目标。

七国集团包括英国、美国、法国、德国、意大利、加拿大和日本，英国是今年的轮值主席国。七国集团领导人峰会定于11日在英国康沃尔郡召开，约翰逊将主持七国集团领导人近两年来首次面对面会晤。

约翰逊在声明中说：“我呼吁七国集团领导人与我们携手结束这场恐怖疫情，承诺我们将不允许新冠病毒导致的破坏再度发生。”

当前，发达国家大批民众已经接种疫苗，而许多发展中国家难以获得疫苗。如何确保在全球范围更公平地分配疫苗面临挑战。公共卫生专家警告，除非发达国家愿意捐赠更多疫苗，否则新冠病毒将在全球继续传播。

经过两天商讨，七国集团卫生部长同意在疫苗和治疗试验方面加快合作以应对新冠病毒及今后可能暴发的疫情，共同努力推动新冠病毒检测结果和疫苗接种相互认证。不过，这次会议在促进疫苗公平分配方面没有取得突破。七国集团卫生部长仅重申先前承诺，即致力于经由世界卫生组织主导的新冠疫苗全球获得机制“新冠肺炎疫苗实施计划”(COVAX)“尽快”与发展中国家分享疫苗。

全球疫苗供应持续紧张，许多国家和地区疫苗数量严重不足，而一些发达国家囤积的疫苗总量远超国内需求。

美国财政部长珍妮特·耶伦在4日召开的七国集团财长会上说，富余国家帮助无力购买疫苗的贫困国家提高疫苗接种率是当务之急。美国将帮助那些国家解决供应链方面的难题。

美国《华盛顿邮报》报道，美国政府囤积的新冠疫苗总量足够7.5亿人接种，而美国目前成年人口大约2.6亿。面对舆论压力，美国政府3日宣布将向其他国家提供2500万剂富余新冠疫苗并将放宽疫苗原材料出口限制。

英国人口大约6700万。英国政府已经预订超过5亿剂新冠疫苗，国内完成接种以后仍将有大量富余疫苗。依据英国政府的声明，约翰逊今后几天将宣布英国与其他国家分享疫苗的具体计划。

不少国家和国际组织近期呼吁发达国家分享疫苗。世界银行和国际货币基金组织领导人3日发表联合声明，呼吁七国集团成员国尽快把本国富余疫苗捐赠给发展中国家。联合国儿童基金会执行主任亨丽埃塔·福尔5月16日敦促七国集团向“新冠肺炎疫苗实施计划”紧急提供富余疫苗，以弥补这项机制面临的疫苗短缺。（包雪琳）（新华社专特稿）

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