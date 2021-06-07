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乌干达重启防疫封锁以遏制第二波疫情

2021年06月07日13:32 | 来源：新华社
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新华社坎帕拉6月6日电（记者张改萍）乌干达总统穆塞韦尼6日晚宣布，为遏制第二波新冠疫情蔓延，将从6月7日起重启部分防疫封锁措施，包括学校停止面授课程、暂停集会等，为期42天。

穆塞韦尼当晚就乌新冠疫情现状发表全国电视讲话时宣布，为阻遏疫情，从6月7日起所有中小学和大专院校停止当面授课；所有教职员工停课期间必须接种新冠疫苗；暂停公共集会；婚礼、葬礼参加人数限制在20人以内；所有体育比赛均不接纳观众；每晚9时至次日凌晨5时30分宵禁。

去年暴发第一波新冠疫情后，乌干达严格采取防疫封锁措施，后根据新增病例减少程度逐步“解封”。但从今年5月起，乌干达出现第二波新冠疫情，新增病例逐渐攀升，较为年轻的感染者大幅增加，学校里聚集感染者有所增加。

穆塞韦尼说，第二波疫情中感染者中死亡和危重病例所占比例高于第一波时；受新一波疫情影响最严重的群体年龄段是20岁至39岁，10岁至19岁的感染者也明显增多。

据乌卫生部疫情数据，截至6日累计确诊52935例，累计死亡383例，累计治愈47760例。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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