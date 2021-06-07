人民网河内6月7日电（记者刘刚、杨晔）2021年“中国旅游文化周”活动7日在河内中国文化中心新媒体平台上线。通过“非遗与美丽乡村建设”“冰雪旅游”“美食文化”以及“壮美广西”“美丽新疆”“美丽西藏”等专题，讲述中国故事，展示中国文化和旅游魅力。

文化周期间，线上活动精彩纷呈。山水艺境——中国优秀旅游演艺项目、匠造——设计融入乡村发展、“壮美广西”等视频，让当地民众透过屏幕“云”游中国。太极拳微课堂、中医药文化微课堂、非遗微课堂等，让越南朋友的互动体验更丰富。此外，北京美食、新疆美食轮番登场，为线上交流活动增加烟火气。

河内中国文化中心主任陈运发表示，希望通过举办旅游文化周活动，让越南朋友更多了解中华文化和中国特色旅游资源，促进中越民心相通。

据介绍，2021年“中国旅游文化周”活动以“美丽中国”为主题，秉持“以文塑旅、以旅彰文”理念，向外国朋友介绍有中国人文特色的旅游资源，推动文化和旅游融合发展。活动由中国文化和旅游部国际交流与合作局主办，由中外文化交流中心、河内中国文化中心承办，将持续至6月13日。

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