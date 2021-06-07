新华社利马6月6日电（记者张国英 郝云甫）秘鲁6日举行总统选举第二轮投票，首轮选举得票领先的自由秘鲁党候选人佩德罗·卡斯蒂略与人民力量党候选人、前总统藤森之女藤森庆子展开最后角逐。

投票于当地时间上午7时开始至晚7时结束。受新冠疫情影响，选民们佩戴口罩进入投票站，并保持规定的安全距离。工作人员则对选民进行体温测量并喷洒消毒液。本次总统选举选民总数超过2500万。

卡斯蒂略首次参加秘鲁总统选举，其政治和经济模式改革的承诺得到众多低收入选民支持。藤森庆子已连续3次竞选总统，前两次均在第二轮投票中败给对手。她主张维护当前经济体制，优先解决就业，保持政治、经济和社会稳步发展。支持藤森庆子的选民主要来自中产和富有阶层。

在今年4月11日举行的第一轮大选中，卡斯蒂略和藤森庆子得票分获前两名。由于没有候选人在首轮选举中得票过半，选举进入第二轮角逐。根据秘鲁选举法规定，在第二轮投票中，获得简单多数票者当选总统。

秘鲁不少选民对当地媒体表示，无论哪位候选人当政，都应该将抗击新冠疫情、遏制因疫情造成的经济衰退等民生问题放在首位。人们期待新政府在竞选中所做承诺能够在未来的任期内兑现。

秘鲁大选每5年举行一次。为了保证本次大选顺利进行，秘鲁全国出动了约16.7万名警察和士兵维持秩序。此外，美洲国家组织等多个国际组织派出约150名观察员，监督此次秘鲁选举。

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