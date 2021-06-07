中国驻里约总领馆供图

人民网里约热内卢6月6日电 （记者毕梦瀛）当地时间6日，由中央广播电视总台华语环球节目中心举办的“听百年故事，看中国发展”海外华人座谈会在里约以线上方式举办。中国驻里约总领事李杨、巴西里约华侨华人代表等一起围绕中国共产党的百年故事，畅谈对中国发展的理解、认知和认同。

李杨总领事在致辞中结合个人外交经历，讲述见证祖国从富起来到强起来的历史飞跃。他强调，历史告诉我们，没有共产党就没有新中国。在中国共产党的英明领导下，祖国取得了令世人瞩目的社会主义建设成就，国际地位日益提升，已成为世界第二大经济体。中巴作为东西半球最大的发展中国家，双边合作交流蓬勃发展。相信在党的领导下，海外同胞必将实现空前大团结，为中华民族伟大复兴作出新的更大贡献。

巴西华人文协主席上官建峰、里约中国国际学校校长袁爱萍等与会代表表示，身处海外的华侨华人，对中国共产党领导下的祖国发展变化都有很深体会，祖国的繁荣富强，是海外华侨华人自信的底气。祖国永远是海外儿女的坚强后盾，为祖国经济飞速发展、国际影响力不断提升感到骄傲和自豪，将继续发挥桥梁作用，为促进祖国统一、深化中巴关系发展贡献力量。

据介绍，“听百年故事，看中国发展”座谈会是2021年央广总台华语环球节目中心关于建党百年、中国新发展主题的海外系列活动之一，还将在墨西哥、南非、意大利等国家多个分会场陆续开展。

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