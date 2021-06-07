■ 受访专家：商务部研究院国际市场研究所副所长 白 明

据《日本时报》近日报道，为弥补国内销售下降，日企正纷纷通过加强跨境电商战略，对中国庞大的在线市场双倍下注。日本贸易振兴机构数据显示，2020年中国对日本化妆品的进口同比增长30%以上，达43亿美元，遥遥领先其他大国。

西班牙《阿贝赛报》网站近日报道，西班牙旅游局表示，随着未来疫情形势趋缓，将在多样化旅游上发力，利用政府扶持政策重新定位西班牙旅游业，提振经济。该报道还指出，“在任何有关吸引游客的计划里，如何吸引中国游客都是最关键的因素。因为中国游客具有强大的购买力。”

近期，中国进口消费市场持续迸发活力。根据国家统计局数据，今年前4个月中国外贸成绩亮眼，4月当月进口14363亿元，同比增长32.2%，增速创近10年新高。随着中国经济逐步恢复、市场需求扩大，消费依然保持扩张态势。总体上，中国进口消费的发展呈现四个特点。

消费类别上，更多商品从生产资料向生活资料过渡。曾经中国外汇有限，外汇更多要“用在刀刃上”，生活类商品进口较少。但近年来，随着中国居民收入提升，消费者购买力增强，消费升级趋势明显，生活类商品与升级类商品消费增势良好，人民群众对美好生活的向往日益需要通过国际市场来满足。

消费理念上，品质化、个性化、高端化消费持续旺盛，带动新业态、新模式发展向好，这也为更多国内外中小供应商提供了跨境贸易新机遇。

消费模式上，由过去以一般贸易、加工贸易为主，到如今多种多样的贸易形式，进口模式不断升级提质。随着跨境电商的兴起，以B2B即企业对企业式的批量进口贸易模式，转化为企业对个人的形式，更能满足消费者的个性化需求。

消费来源上，既有来自发达国家的商品与服务，也有“一带一路”沿线最不发达国家的产品。进博会期间，中国为每个参展的最不发达国家提供两个免费摊位，鼓励共享中国开放市场的机遇。同时，中国对建交并完成换文手续的最不发达国家实施特别优惠税率，其中部分国家90%以上的输华产品享受零关税。

进口消费的多种变化得益于市场开放。中国始终遵守加入世贸组织时的承诺，落实关税减让，开放国内市场。至今，中国已超额完成承诺，平均关税从15.3%降至7.5%，加权关税仅4.4%，接近发达国家水平。在2020年第三届进博会开幕之际，中国宣布在全国设立10个进口贸易促进创新示范区，进一步提升进口便利化水平，促进高水平对外开放。进博会之外，消博会、广交会、服贸会等也成为对外开放的重要平台，越来越多海外企业有意愿、有机会到中国寻求新的发展机遇。

当前，全球疫情和经济环境还存在不确定因素，中国市场的率先恢复无疑会对世界经济的稳定增长起重要作用。去年，中国不仅成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，GDP总量也实现了百万亿元人民币的历史性突破，可以说在全球“一枝独秀”。近期，国际货币基金组织还上调了对中国全年经济增速的预期，预计2021年中国经济增速将达8.4%。预测结果的调整，显示了国际社会对中国全年经济发展的信心和期望。随着中国消费实力稳步恢复、对外开放水平逐步提升，中国有条件让更多国家分享中国经济恢复带来的溢出效应。从“买全球”到“惠全球”，中国正在为世界经济注入新动力。

（本报记者 林子涵采访整理）

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