首趟南京至蒂尔堡中欧班列抵达荷兰蒂尔堡。人民网记者 任彦摄

人民网布鲁塞尔6月6日电 （记者任彦）当地时间6月4日下午4时许，在一辆红色机车的牵引下，一列满载集装箱的货运列车徐徐驶入荷兰蒂尔堡市布拉邦特场站。这是从中国江苏南京至荷兰蒂尔堡的首趟直达中欧班列，标志着“江苏号”南京-蒂尔堡中欧班列线路正式开通。

这趟列车5月10日从南京货运中心尧化门站鸣笛启程，由新疆阿拉山口口岸出境，途经哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、波兰、德国，行程达11500公里。列车满载100个标准集装箱，运送的货物重达455吨，总价值近700万美元。货物种类主要有防疫物资、电子产品、汽车配件、日用品、医疗器械等。

运营该线路的荷兰合作伙伴、GVT物流集团在布拉邦特场站举行了接车仪式。该集团总经理罗兰德·韦巴克在致辞中表示，这是连接蒂尔堡与中国的第三条直达中欧班列线路，2016年开通了蒂尔堡至成都的中欧班列线路，2019年开通了蒂尔堡至西安的中欧班列线路，“过去几年里，连接荷兰与中国的中欧班列线路不断增加，班次也不断增加，现在每周有5班定期班列，与此同时，班列都是满载运行，运载的货物越来越多样化。”

“南京至蒂尔堡中欧班列线路的开通是荷兰北布拉邦省与江苏省友好合作的又一丰硕成果，我们两个省缔结友好省州关系已有20多年的历史了。”蒂尔堡市副市长马塞尔·亨德里克斯在致辞中表示，“与空运和海运相比，中欧班列是可持续性优势最明显的国际物流渠道。相信这条中欧班列线路不仅能给两地带来更多经济发展机遇，而且也会促进人文交流与合作，使我们的友谊更上一层楼。”

“中荷两国地处欧亚大陆的两端，穿越千山万水的中欧班列就像一条条丝带，把中荷两国人民紧紧相连。”中国驻荷兰大使馆经商参赞张国胜在致辞中颇有感慨地说，南京-蒂尔堡中欧班列线路开通不仅会加强北布拉邦省与江苏省的联系，也会为中荷以及欧洲其他国家的人民带来更多福祉。中欧班列已成为中荷两国一条重要的贸易通道，特别是在新冠肺炎疫情暴发以来，在其他国际物流渠道严重受阻的情况下，中欧班列及时运送抗疫物资和生活物资，为中欧合作抗疫做出了突出贡献。

布拉邦特场站工作人员在卸载中欧班列上的集装箱。人民网记者 任彦摄

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