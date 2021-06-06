新华社西安6月6日电 题：驻华使节团参访陕西了解更加立体的中国

新华社记者王泽

驻华使节团在杨家岭革命旧址合影（6月2日摄）（新华社记者王泽 摄）

西安，千年古都。从驼铃声声响彻中外，到中欧班列（长安号）常态往返欧亚大陆，这里是中外文明交流的重地。

巍巍宝塔山，滔滔延河水——延安，革命圣地。延安时期是中国共产党领导的中国革命事业从低潮走向高潮、实现历史性转折的时期，也是很多国际友人最早认识中国共产党的圣地。

5月31日至6月3日，外交部组织22个国家驻华使节一行23人赴陕西参访，他们对这里的现代和传统交融焕发出的新生机赞叹不已。使节们纷纷赞叹，在中国共产党建党百年的重要节点，他们看到中国共产党得胜利得民心的成功经验。

科技之旅 农工物流业齐发展

“很难想象，古丝绸之路的起点、千年古都西安，现在是一个现代化、有科技感的大都市，相信各类产业一定会在陕西茁壮发展。”在首日的参访中，卢森堡驻华大使俞博生说道。

从杨凌智慧农业产业园到中国旱区节水农业研究院，从中欧班列（长安号）运营中心到陕汽集团生产车间，短短的一天内，驻华使节团参观了中国农业、工业和物流业发展情况。

驻华使节团参访西北农林科技大学旱区节水农业研究院（5月31日摄）（新华社记者王泽 摄）

“两年前我来西安曾参观类似的项目，两年间，陕西的农业技术又取得了长足进步，真的让人赞叹！”看着阳光板连栋温室中生机勃勃的蔬菜，尼日利亚驻华大使吉达表示，这一定得益于政府好的政策和引导，中国在这方面的技术创新处于全球领先地位，尼日利亚也十分需要这样的创新技术，我们要向中国学习，发展创新农业技术。

驻华使节团参访西安国际港务区（6月1日摄）（新华社记者王泽 摄）

在西安国际港务区，智慧管理系统使得中欧班列（长安号）的运行情况和整车进出口情况在显示屏上一目了然，甚至能显示每辆车的实时位置和车况，这让使节们看得目不转睛。

阿尔巴尼亚驻华大使贝洛尔塔亚表示，很高兴能看到这个智慧、创新的内陆港，中欧班列运行的高效和通达让人印象深刻，西安已经和欧洲数十个城市建立了铁路货运联系，这非常令人欣喜。他还表示，“一带一路”倡议十分有意义，中国和欧洲的城市由此互联互通，中国和欧洲的发展都需要对方。

驻华使节团参访陕汽集团，使用VR设备体验开重卡（6月1日摄）（新华社记者王泽 摄）

陕汽集团是我国重型卡车的研发生产基地、西北地区大型全系列商用车制造企业。生产车间里，不同型号重卡的生产有条不紊，展现了中国制造的力量。俞博生大使使用VR设备体验了开重卡，他随着画面左右摇摆身体，之后由衷地说：“陕汽集团的现代化生产线都很智能、高效，智能生产线每天能生产145辆重卡，这实在令人赞叹。”

人文之旅 陕西人民幸福指数“爆棚”

“晚上我在古老的城墙边散步，看到红火的夜市，看到老人带着孙辈玩耍，我置身其中，也感受到了他们的幸福。”西班牙驻华使馆参赞奥托内表示，陕西人民幸福指数“爆棚”。

这是一趟人文之旅，在陕西历史博物馆看穿越千年的文物、在大慈恩寺听大雁塔檐传来的清脆风铃，在西安城墙下散步嗅古都的烟火气息，在安塞腰鼓声中欣然起舞……使节们感叹中国历史的悠久和人民生活的幸福。

陕西历史博物馆是中国第一座大型现代化国家级博物馆，也是一座备受欢迎的“网红”博物馆，按照时间线向参观者展现陕西的发展史。“人文历史令我印象深刻，这些文物展示了古代陕西和陕西人发展和鼎盛的历史。” 索马里驻华大使库拉内说：“古代西安的多样性和包容性让人赞叹，西安还曾是世界的商贸和文化中心。西安和陕西在我的心中更加立体了。”

驻华使节团在陕西历史博物馆参观（6月1日摄）（新华社记者王泽 摄）

大雁塔见证了玄奘西行取经，也见证了中外文化交流。如今，已有千年历史的古塔正在经历又一次维修。中国对于文物的重视和保护引起使节们的注意。奥托内参赞说：“我们必须知道自己从哪里来，正是这些古老的建筑，让我们知道我们的根在哪里，这反映出一个民族的文化底蕴。很高兴看到中国对传统文化如此重视。”

驻华使节团参观陕西延安康坪村（6月3日摄）（新华社记者王泽 摄）

来到延安冯庄乡康坪村，使节们同热情的村民们一起打起了安塞腰鼓。山腰上成排的窑洞宾馆和山下的一座座温室大棚让使节们难以相信眼前的“中国美丽休闲乡村”曾有很多村民吃不上饭。“这里，农民生活在宽敞明亮的房子里，他们热情好客，他们的水果香甜、蜂蜜香醇、生活幸福。”波黑驻华大使布克维奇说：“中国近1亿人口实现了脱贫，这是非常了不起的事业，对全世界的脱贫工作都有很大的推动作用。这饱含中国共产党人的努力，值得全世界各国学习和借鉴。”

红色之旅 中国共产党初心使命令人叹服

站在宝塔山巅的砖塔下眺望整个延安，革命老区的红色气质仍在。清凉山、凤凰山、杨家岭……一个个革命旧址像是脚印，告诉我们今天的中国从何而来。驻华使节们在参观中读懂一个百年大党历尽艰辛、缔造东方奇迹的“密码”。

驻华使节团参观杨家岭革命旧址（6月2日摄）（新华社记者王泽 摄）

走进杨家岭革命旧址的中央大礼堂，里面的陈设仍然保持着76年前中国共产党七大召开时的风貌，使节们在这里用视觉和听觉感知中国共产党那段艰辛的岁月。斐济驻华大使坦吉萨金鲍向中国共产党成立100周年表示了衷心的祝贺。他说：“延安时期的窑洞里，毛主席心怀坚定的理想和信念，规划了中国的发展方向和发展目标。中国共产党继往开来，不忘初心和使命，坚定不移地为中国社会的发展和人民的幸福生活奋斗，并且已经取得丰硕的成果。”

驻华使节团参观陕西延安红星园（6月3日摄）（新华社记者王泽摄）

延安红星园把防空窑洞改建为展示抗战时期为延安作出贡献的外国人故事的时空隧道，走进这里，使节们认真聆听了埃德加·斯诺、白求恩等国际友人的事迹。津巴布韦驻华使馆参赞喀什缇库表示，抗战时期中国得到国际社会的帮助，抗击侵略者。而现在中国正通过“一带一路”倡议帮助其他国家发展，中国正在用实际行动推动构建人类命运共同体，我们愿同中国一道共同发展。

延安的参访使朝鲜驻华大使李龙男颇有感慨。他表示，中国人民在老一辈革命家的带领下，在中华民族最危难的时刻在延安建立革命根据地，制定救国救民的策略和未来的发展方向，带来了中华民族抗日战争和解放战争的伟大胜利，来延安参访具有非常重要的意义。

参访过程中，使节们为中国发展取得的成就点赞。他们表示，陕西是中国快速发展的靓丽缩影，陕西人民的美好生活正是中国共产党坚守初心和使命的结果。使节们称赞中国人民取得脱贫攻坚历史性胜利，高度评价中国有效统筹疫情防控和经济社会发展成就，并对中国共产党百年华诞表示祝贺。

(责编：郝江震、白宇)