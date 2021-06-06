新华社明斯克6月6日电 白俄罗斯总理戈洛夫琴科在白俄罗斯国家电视台5日晚播出的访谈节目中说，针对欧盟和美国对白俄罗斯的制裁，白方已准备好多套应对措施，涉及外国投资、产品进口及技术替代等。

戈洛夫琴科说，白方准备回击欧盟和美国的制裁压力，为应对西方制裁采取的一揽子措施已准备就绪。他表示，西方国家制裁导致白俄罗斯被迫停止进口西方商品和使用西方技术，白方将寻求其他商品进口渠道，并使用亚洲和俄罗斯技术替代。西方国家可能会失去白俄罗斯市场，但相关后果的责任不在白方，而在于西方“没有远见的政客”。

谈到不久前爱尔兰瑞安航空公司客机紧急降落在白俄罗斯一事，戈洛夫琴科说，白方准备通过法律程序捍卫自身利益。白俄罗斯航空部门从一开始就请求各方提供相关数据，但尚未收到任何回复。白方也希望立即调查此事，但国际民航组织迄今未开始调查。

据白俄罗斯媒体报道，爱尔兰瑞安航空公司一架客机5月23日因炸弹威胁紧急降落在明斯克国际机场。有西方媒体报道，白方称客机上可能有炸弹并派遣战机“逼迫”客机在明斯克降落，继而逮捕了乘坐这架飞机的支持白反对派的白俄罗斯记者罗曼·普罗塔谢维奇。事件发生后，美国和欧盟宣布对白俄罗斯一些个人和企业实施新的制裁。白俄罗斯方面随后也宣布了对美国的反制措施。

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