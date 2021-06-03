人民网堪培拉6月3日电 （记者陈效卫）6月1日起，10个独具特色的《山水艺境》中国优秀旅游演艺项目短视频，以H5二维码这一便捷的接入方式，吸引新西兰民众将视线投向中国历史文化遗产。该项目由中国文化和旅游部“一带一路”文化产业和旅游产业国际合作重点项目企业倾力打造，通过惠灵顿中国文化中心脸书等社交媒体平台账号及各类支持平台与新西兰网友共享，引发共鸣与回响。

率先推出的中国原创民族舞剧《丝路花雨》已在云端与新西兰网友见面。根据惠灵顿中国文化中心介绍，《丝路花雨》源于甘肃省歌舞剧院的编导们怀着对艺术的追求和对敦煌文化的敬仰，七次前往敦煌莫高窟采风，将瑰丽多姿的敦煌壁画搬上舞台，不仅成就了一个新舞种——“敦煌舞”，在中国掀起了“敦煌热”，还通过走向海外数十个国家和地区进行访演，刮起了“中国风”，被誉为“中国民族舞剧的典范”。

惠灵顿中国文化中心主任郭宗光表示，2021年“中国旅游文化周”主要以线上模式与新西兰受众在“云端邂逅”，虽然缺少了实体交流面对面、近距离的互动，但题材更为丰富，且互联网渠道实现了更大范围的可及性，诸如《山水艺境》中国优秀旅游演艺项目系列微视频，题材广泛、制作精良。期待《丝路花雨》能够唤起新西兰受众有关敦煌文化的美好回忆，借助世界级文化遗产获得有价值的情感体验、智慧启迪与心灵共鸣。

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