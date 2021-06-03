人民网北京6月3日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会，实录如下：

总台央视记者：据报道，美国务院副发言人波特2日称，伊核协议维也纳谈判取得一些进展，但这不会是个快速或轻而易举的过程。伊朗总统鲁哈尼称，伊美之间主要问题已解决，将就少数小问题继续谈判。中方对本轮谈判成果有何评论？

汪文斌：当前，伊核全面协议恢复履约谈判取得重要进展，各方都表现出达成协议的政治意愿。同时，各方也还存在一些分歧，需要通过艰苦的谈判加以弥合。中方希望有关各方都能排除干扰，增强紧迫感，早日做出政治决断，以灵活务实态度解决遗留问题。

中方始终认为，要推动谈判取得突破，关键是要秉持正确的是非观。美单方面退出全面协议，对伊“极限施压”，这是伊核危机的根源。美方理应取消所有对伊及第三方的单边制裁，伊方则在此基础上恢复全面履约。

中方始终以建设性态度参与谈判，为推动各方凝聚共识、化解分歧发挥了重要作用。中方将继续为推动早日达成协议作出努力，维护国际核不扩散体系，维护中东地区的和平与稳定。同时，我们也将坚定维护自身的正当合法权益。

英国广播公司记者：“维吾尔特别法庭”将于明日在伦敦“开庭”。将“出庭作证”的人称，他们在新疆被关押期间经受了折磨和虐待。你对此有何评论？

汪文斌：所谓“维吾尔特别法庭”既不合法，更不可信，只不过是少数人炮制的又一场反华闹剧。新疆维吾尔自治区政府已对此进行了揭露。

这个伪法庭其实跟法律没有任何关系，完全是盗用“法庭”的名号来搞反华的政治和舆论操弄，纯粹是对法律的亵渎。

这个所谓的“法庭”纠集了一批以反华为职业、靠反华谋生的人。其最大金主是鼓吹新疆分裂主义的“世维会”。所谓的“庭长”杰弗里·尼斯据报道曾是英国资深的特工人员，2019年担任过所谓“中国法庭”的“庭长”，导演了一出抹黑攻击中国的闹剧，是有名的滥诉专业户，同各种反华势力关系密切。这个“法庭”的所谓“专家”和“证人”中包括大家熟悉的澳大利亚战略政策研究所、郑国恩等长期散布涉疆谎言的机构、人员，也包括很多我们多次揭露过的、编造各种不存在的所谓“迫害事件”的“演员”。

完全可以想象，这样一群人搞的所谓“审判”，不过是一场拿法律当儿戏的表演而已，只会让世人更加认清涉疆谎言谣言的卑劣。

香港中评社记者：据报道，法国总统马克龙和德国总理默克尔近日表示，美国国家安全局利用丹麦情报部门对盟国领导人进行监听的做法不可接受。瑞典、挪威等国官员也对美国的行为提出批评。中方对此有何评论？

汪文斌：美国监听盟友“不可接受”，监听全球更不可容忍。美国一直是公认的全球头号窃密大户，其窃密手段五花八门，包括利用模拟手机基站信号接入手机盗取数据，操控手机应用程序、侵入云服务器、通过海底光缆进行窃密，在美国近100所驻外使领馆内安装监听设备对驻在国进行窃密，等等。日前媒体披露的美国对欧洲盟友进行监听不过是美国庞大的全球窃密网络的冰山一角，美国欠国际社会一个交代。

长期以来，美国一方面凭借自身技术优势肆无忌惮地对世界进行大规模、无差别窃听窃密，一方面又以所谓国家安全为由对他国合法经营的企业进行无理打压，充分暴露了美国的虚伪面目和霸权本质。到底是谁在窃取信息？又是谁在构成威胁？人们完全有理由怀疑，美国推出的所谓“清洁网络”计划就是为了巩固美国在高科技领域的垄断地位、为其不受任何阻碍地进行窃密活动打开方便之门。这样的“清洁网络”会不会成为又一个受美国控制的“监听网络”呢？美国应当立即停止大规模、无差别窃听窃密的恶劣行径，停止打着国家安全的幌子打压他国企业的肮脏勾当，还世界一个公道。

俄新社记者：《纽约时报》报道，纽约市交通运输管理局的计算机系统疑似遭到与中国相关的黑客组织的渗透。你对此有何评论？

汪文斌：我不了解你提到的有关情况。我愿重申，中国坚决反对并依法打击任何形式的网络攻击和网络窃密行为，这一立场是一贯的、明确的。我们多次讲过，网络空间具有虚拟性强、溯源难、行为体多样的特点，网络攻击溯源是复杂的技术问题。我们希望有关方面采取专业和负责任的态度，在定性网络事件的时候基于充分的证据，而不是无端猜测、指责。

彭博社记者：第一个问题，美国总统拜登计划修订美国对与中国军方有关联的企业的投资禁令。拜登预计将于本周签署新命令，修改“实体清单”的标准，以涵盖在国防或监控技术部门开展业务的实体。中方是否担心新清单的覆盖面更广？将如何应对？第二个问题，布达佩斯市将重新命名计划修建中国大学分校区的地域周围的街道，以示对该项目的抗议。匈牙利反对派称该项目反映了匈牙利总理欧尔班已偏离西方民主价值观。外交部对此有何评论？

汪文斌：关于第一个问题，美上届政府出于政治目的实施针对所谓“中共涉军企业”的投资禁令，完全无视事实和相关公司的实际情况，严重破坏了正常的市场规则和秩序，不仅损害中国企业的合法权益，也伤害包括美投资者在内的全球投资者利益。

美方应尊重法治、尊重市场，纠正错误，停止采取损害全球金融市场秩序和投资者合法权益的行径。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的正当合法权益，坚决支持中国企业依法维护自身权益。

关于第二个问题，中外合作办学是当今各国间开展教育国际合作的普遍方式，有利于促进各国文化交流互鉴。

当前，中国同匈牙利关系发展势头强劲，友好务实合作成果丰硕，为两国和两国人民带来福祉。匈方个别政客企图借炒作涉华议题博眼球，阻碍中匈合作，这种行为令人不齿。

《中国日报》记者：据报道，当地时间1日，日本东京电力公司在福岛核电站内再次发现核废弃物集装箱泄漏，泄漏污水的放射性铯浓度超过正常标准的76倍。2日，韩国庆尚南道环境团体出动100多艘渔船举行“阻止日本福岛核废水入海——庆南在行动”成立仪式，敦促日本政府取消福岛核污水排海计划。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到，近期媒体上多次出现日本福岛核污染水泄漏的报道，福岛海产品也多次被检测出放射性物质超标。这一方面暴露出日本东京电力公司和日本政府在核污染水处置问题上措施不力、漏洞甚多，另一方面也充分证明，核污染水处置十分复杂、影响深远，必须采取极其慎重、负责的态度。

日方在未穷尽安全处置手段、未全面公开相关信息、未与周边国家和国际社会充分协商的情况下，单方面决定将核污染水排入海洋，这是极不负责任的自私、轻率之举。日方不正视国内外大量质疑和反对之声，顽固坚持排海方案更是错上加错。

我们再次要求日方撤销错误决定，承担起应尽的责任，回到同利益攸关方及有关国际机构充分协商并达成一致的轨道上来，而不是继续充当麻烦制造者。

英国广播公司记者：你是否在听取“证词”前就觉得这些声称曾遭受折磨和虐待的人是“骗子”和“演员”呢？

汪文斌：我刚才已经介绍过了，这个所谓的“法庭”跟法律没有任何关系，完全是盗用法律名号来进行政治表演和反华操弄。

这个机构所公布的所谓“专家”和“证人”中有很多是大家非常熟悉的，比如说澳大利亚战略政策研究所、郑国恩，等等。这些机构和人员在涉疆问题上炮制谎言、抹黑攻击中国的言行，中方已多次予以揭露，很多国际媒体、专家也都进行了充分揭露。这样一个机构、这样一批没有任何学术价值和道德操守的人士发布的信息，只会让我们再一次看清反华势力对中国进行抹黑攻击的实质。

总台央视记者：6月2日举行了中国—中东欧国家林业合作高级别会议，你能否介绍相关情况？

汪文斌：昨天，第三次中国—中东欧国家林业合作高级别会议以视频方式召开，来自中国、斯洛文尼亚等16个国家林业主管部门的高级别代表出席会议，奥地利、欧盟以观察员身份参会。

会议以“森林和林业产业在生物经济中的重要作用”为主题，指出中国与中东欧国家在森林资源管理、木材加工、木结构建筑等领域各有特点和优势，在林业生物经济各领域的合作具有巨大潜力。中国和中东欧国家将进一步加强林业合作协调，促进林业生物经济发展，为缓解气候变化，实现《联合国森林战略规划（2017-2030年）》全球森林目标和可持续发展目标作出贡献。

中国—中东欧国家合作机制建立9年来，取得了丰硕的成果，为各国人民带来实实在在的利益。中国—中东欧国家林业合作协调机制于2016年5月启动，在政策对话、科研教育、林产品贸易和林业投资等领域开展了良好合作。今年是中国—中东欧国家合作绿色发展和环境保护年，中方愿意与中东欧国家加强交流合作，加快发展林业生物经济，继续共享发展机遇和合作成果，推动中国—中东欧国家合作行稳致远。

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