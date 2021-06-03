新华社北京6月3日电（记者成欣、马卓言）外交部发言人汪文斌3日说，美国监听盟友“不可接受”，监听全球更不可容忍。美国应当立即停止大规模、无差别窃听窃密的恶劣行径，停止打着国家安全的幌子打压他国企业的肮脏勾当，还世界一个公道。

当日例行记者会上，有记者提问：据报道，法国总统马克龙和德国总理默克尔近日表示，美国国家安全局利用丹麦情报部门对盟国领导人进行监听的做法不可接受。瑞典、挪威等国官员也对美国的行为提出批评。中方对此有何评论？

汪文斌表示，美国监听盟友“不可接受”，监听全球更不可容忍。美国一直是公认的全球头号窃密大户，其窃密手段五花八门，包括利用模拟手机基站信号接入手机盗取数据，操控手机应用程序、侵入云服务器，通过海底光缆进行窃密，在美国近100所驻外使领馆内安装监听设备对驻在国进行窃密等等。

“日前媒体披露的美国对欧洲盟友进行监听不过是其庞大的全球窃密网络的冰山一角，美国欠国际社会一个交代。”他说。

汪文斌说，长期以来，美国一方面凭借自身技术优势肆无忌惮地对世界进行大规模、无差别的窃听窃密，一方面又以所谓国家安全为由对别国合法经营的企业进行无理打压，充分暴露了美国的虚伪面目和霸权本质。到底是谁在窃取信息？又是谁在构成威胁？人们完全有理由怀疑，美国推出的所谓“清洁网络”计划就是为了巩固美国在高科技领域的垄断地位、为自己不受任何阻碍地进行窃密活动打开方便之门。这样的“清洁网络”会不会成为又一个受美国控制的“监听网络”？

“美国应当立即停止大规模、无差别窃听窃密的恶劣行径，停止打着国家安全的幌子打压他国企业的肮脏勾当，还世界一个公道。”汪文斌说。

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