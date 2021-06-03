3日下午，我商务部新闻发布会就近期的中美经贸交流回答了相关问题，所公布内容可以说包括了迄今为止关于这两次通话的最多信息点。

要知道，美国媒体CNBC刚刚还在报道中感慨说，“任何一方都未就谈话分享更多细节”（Neither side shared further details on the conversation.）

有哪些信息点？

首先，公布了这两次交流的形式。 都是视频通话，都是50分钟左右的时间。

小中见大。根据此前美方新闻稿，两次都是“介绍性的 ” 通话，谈了50分钟，真是不短。还分别都是一对一、面对面（虽然是隔着屏幕）的交流，可以想象气氛应该还是不错的，要不恐怕很难聊下去。

这也正符合消息中所说的，双方交流都是本着 “平等和相互尊重的态度” ，而关于态度的这一提法此前也被美媒捕捉到，称“这是中方在呼吁与美方进行更良好沟通时经常使用的说法”。

双方都拿出了谋求合作的态度，交流才能达到更大的广度和深度，所以对“中美经贸关系 、宏观形势、国内政策等问题”都“交换了意见”。

“平等和相互尊重的态度”+广泛的议题+坦诚交换意见=双方沟通开局顺畅。

正是基于此，商务部才能说： 中美经贸领域已经开始正常沟通 。

第二，“求同”与“存异”并行不悖。

何为“同”？

“同”是中美双方都要谋求发展，要在互利共赢的基础上实现更多福祉，同时减少彼此不必要的消耗。

比如高速增长的中美贸易（进出口都在进一步加快）、双方高度互补的经济结构和贸易结构、中企赴美上市激增与美资加大在华投入、后疫情时代如何携手进一步推动全球经济复苏……毫无疑问，中美在经贸领域的合作是有着广阔空间的。

何为“异”？

双方的经济制度、货币政策、产业结构、劳动力构成等，都是不同的。但是这并不是坏事，有差异才为互补提供了可能。

正如消息稿所说：“中方充分考虑国内经济发展背景和状态，表达了我们的具体关切。”

而美财政部简报中则同样表示：“耶伦讨论了拜登政府支持经济持续强劲复苏的计划，以及在符合美国利益的领域开展合作的重要性，同时坦率处理关切的问题。”

“双方都提出了各自关切的问题”， 交流正是冲着 解决问题去的。

此外，从现阶段情况来看，美国今年已经通过一个1.9万亿美元的经济纾困法案、近期又提出6万亿美元的预算支出（赤字压力），加上4月底美国CPI同比增长3.1%显示通胀压力大幅上升（为1992年7月以来最大同比增幅，远超美联储2%的通胀目标），再加上人民币兑美元汇率一路上涨（自华进口价格进一步上涨带来的成本压力），可以说，美国下一步的经济发展离不开中国。

与此同时，当前中国经济虽然发展势头良好，但也有自己需要关注的短板，与美方加大经贸合作对我们也同样有益。

第三，再次强调“从务实解决问题入手”。

要“务实”，既需有“务实”的态度，更要有“务实”的能力。这就对双方经贸团队有了更高要求。

好在，双方经贸团队都具有很强的专业背景，有严谨扎实的专业精神，因此也完全有能力凭借各自专业素养和业务经验来推进问题的解决。

“专业”和“务实”体现在哪儿？ 体现在 不回 避分歧和问题 ，而是 在平等和相互尊重的基础上 澄清事实、 进行专业性的 讨 论，从而 找到切实的解决办法等 。

正如路透社、美国之音、CNBC等多家媒体都提到的，作为世界上最大的两个经济体，中美“在总体双边关系持续紧张的同时寻求稳定和推进两国之间巨大的经贸关系”，“彰显出中美经济合作的持续重要性”，这也是“双方认为中美经济关系十分重要”的原因所在。

期待中美双方未来能进一步相向而行，“为生产者和消费者务实地解决一些具体问题”，让中美两国和世界从中受益。

(责编：牛镛、袁勃)