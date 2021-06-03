新华社莫斯科6月3日电 （记者李奥）俄罗斯联邦委员会（议会上院）2日审议通过关于退出《开放天空条约》的法律草案。该草案此前已在俄国家杜马（议会下院）获得通过，将由总统普京签署后生效。

分析人士指出，俄方此前已尽力挽救该条约，如今退出是对美国执意单方面毁约的回应。美方毁约旨在保障其自身的全球军事优势，再次体现了其对待国际条约“合则用，不合则弃”的霸权思维。此事凸显俄美分歧依旧严重、战略互信仍然缺失。

俄罗斯：穷尽办法未能挽回

《开放天空条约》于1992年签署，2002年起生效。该条约是冷战结束后重要的信任建立措施，缔约国包括美国、俄罗斯和大部分北约国家。根据条约，缔约国可按规定对彼此领土进行非武装方式的空中侦察。据媒体统计，截至2019年，各缔约国共执行超过1500次侦察飞行。

2020年5月，美国时任总统特朗普指责俄罗斯违反《开放天空条约》，美国国务院随即向该条约其他缔约国通报退约决定。俄方表示，美方指责完全没有根据。同年11月，美国宣布正式退出该条约。此后俄方曾提出具体建议，希望在新条件下维持条约继续有效，但未得到美方支持。今年5月27日，美国国务院发表声明称，鉴于俄方未能采取措施重新遵守该条约，美方经评估决定不寻求重新加入该条约。

俄外交部副部长里亚布科夫6月2日指出，为促使美方留在《开放天空条约》，俄方已付出全部努力并尝试了一切办法，但美方的表态没有留下任何余地，表明其已最终决定拒绝重返该条约。俄方废除这一条约是“合乎当前情况的正确选择”。

美国：合则用，不合则弃

有军事专家指出，《开放天空条约》已签署多年，相比这一条约允许使用的设备，如今的卫星系统更加先进。美方之所以决定毁约，是因为相信自己的太空优势。美国《纽约时报》也报道说，美方官员认为该条约的实际意义有限，卫星图像能提供更大的参考价值。

当初，特朗普政府作出退约决定，包括美国现任总统拜登在内的一些民主党人曾批评此举为“放弃美国领导地位的短视政策”，但拜登如今上台后并未逆转这一决定。有俄罗斯专家评论，拜登政府在安全领域继续实行特朗普政府的政策，只在细节上有所改变，整体上仍以维持霸权为目标。

分析人士指出，美国为维持其全球霸权，对待国际条约一向“合则用，不合则弃”，单方面退出《开放天空条约》只是一个新的例证。

此前，对于同为俄美之间主要军控条约的《中导条约》和《新削减战略武器条约》，美国2019年坚决退出了前者，却在今年2月与俄方达成协议将后者的有效期延长至2026年。

俄方专家认为，美国之所以决定延长《新削减战略武器条约》，是因为其认为可通过该条约限制俄方优势武器。但在自以为能够获取优势的方面，美方不会选择妥协留在相关条约内。

俄美分歧依旧

普京和拜登定于6月16日在瑞士日内瓦会晤。俄总统网站说，两人将讨论俄美关系现状和发展前景、战略稳定、抗击新冠疫情合作以及地区冲突调解等问题。《纽约时报》报道认为，拜登政府拒绝重回《开放天空条约》，可能使日内瓦会晤气氛更加紧张。

分析人士认为，包括俄罗斯退出和美国拒绝重返《开放天空条约》在内，最近两国间的一系列互动显示，双方间分歧依旧严重。

5月19日，美国国务卿布林肯和俄罗斯外长拉夫罗夫在冰岛举行会晤，为两国领导人见面做准备。双方表达了合作意愿，但承认两国存在巨大分歧。拉夫罗夫6月1日明确表示，俄方不指望此次两国总统会晤有突破性成果，“我们没有试图制造（会晤）将取得某些突破、做出某些历史性重大决定的印象”。

与此同时，网络安全问题在两国元首会晤前再次浮出水面，加剧了双方关系的紧张态势。世界肉类加工业巨头JBS公司美国分部JBS美国食品加工公司近日遭到黑客攻击。有报道称，网络安全调查结果显示，发起攻击的黑客组织有部分成员在俄罗斯。拜登6月2日表示，美方正密切关注这起事件，将根据情况决定是否对俄罗斯采取报复行动。白宫新闻秘书普萨基说，美方不排除任何回应措施，拜登将在会晤中与普京讨论此事。

俄罗斯《祖国武库》杂志主编穆拉霍夫斯基评论说，俄美双方对当前议程的诸多事务持有完全不同的立场，因此此次俄美总统会晤将不会达成重要协议。（参与记者：刘品然）

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