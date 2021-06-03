把中美经贸领域正常沟通的局面保持下去
2021年06月03日16:20 | 来源：陶然笔记
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首先，双方沟通开局顺畅。在两次通话中，双方本着平等和相互尊重的态度，就中美经贸关系、宏观形势、国内政策等问题交换了意见。双方都认为，交流是专业、坦诚和建设性的，中美经贸领域已经开始正常沟通。
第二，求同存异是共识。双方都认为中美经济、贸易关系十分重要，存在诸多可以合作的具体领域。双方也都提出了各自关切的问题。中方充分考虑国内经济发展背景和状态，表达了我们的具体关切。
第三，从务实解决问题入手。双方同意，下一步要从有利于中美两国和整个世界的角度，共同努力，为生产者和消费者务实地解决一些具体问题，推动中美经贸关系健康稳定发展。
回应很全面，仔细读后，有几点感受比较深。
可以在抗击新冠疫情、应对气候变化、推动世界经济复苏等当前国际社会最紧迫的三大任务上开展合作，在重大国际地区问题上加强沟通协调，为双方人文交流排除干扰，共同做大合作蛋糕，更多造福两国人民和世界人民。
“我们必须清醒认识到，中华民族伟大复兴绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的。”
(责编：牛镛、袁勃)
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