人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

把中美经贸领域正常沟通的局面保持下去

2021年06月03日16:20 | 来源：陶然笔记
小字号
 

 
 
3日下午，中国商务部对中美经贸交流作出回应，谈到刘鹤副总理与美国贸易代表戴琪和耶伦财长近期分别通话的几个特点：
 

首先，双方沟通开局顺畅。在两次通话中，双方本着平等和相互尊重的态度，就中美经贸关系、宏观形势、国内政策等问题交换了意见。双方都认为，交流是专业、坦诚和建设性的，中美经贸领域已经开始正常沟通。

第二，求同存异是共识。双方都认为中美经济、贸易关系十分重要，存在诸多可以合作的具体领域。双方也都提出了各自关切的问题。中方充分考虑国内经济发展背景和状态，表达了我们的具体关切。

第三，从务实解决问题入手。双方同意，下一步要从有利于中美两国和整个世界的角度，共同努力，为生产者和消费者务实地解决一些具体问题，推动中美经贸关系健康稳定发展。

 

回应很全面，仔细读后，有几点感受比较深。

 
 
首先，“中美经贸领域已经开始正常沟通”是个非常重要的判断。
 
中美经贸领域开始正常沟通，这是中方首次就有关问题正式作出表态。
 
对中美这种体量的国家而言，这不可能是一时兴起的决定。
 
在中美关系遇到困难的背景下，双方能秉持冷静理性的态度，逐渐扭转当前局面，在经贸领域开始正常沟通，殊为不易。
 
借用经贸领域的专业词语形容，这种“边际向好”无疑是一种积极转变。
 
 
其次，求同存异是突破困局的有效途径。
 
此前反复说过，中美关系走到今天，面临的形势前所未有。
 
双方有巨大的共同利益，也存在不少分歧和摩擦。
 
突破眼下的局面，中美之间需要对彼此实力和意图有更深刻的认识，需要根据新形势形成更优化的相处方式。
 
很多年前，中美之间吵过架，较过劲，一度激烈对抗过，在除了合作之外的所有相处方式都尝试过之后，中美最终选择了求同存异的合作道路。
 
中美两国“合则两利，斗则俱伤”，绝不是一句空话。
 
秉持求同存异的原则，坚持用沟通对话解决问题，朝着合作的方向走，是解决分歧成本最小的一种方式。
 
从全球经济态势看，一方面，一季度全球增长很大程度上是由中国和美国两大经济体拉动，中美与其他经济体之间的距离正在拉大；另一方面，疫情反复、经济刺激计划引发通胀加剧以及结构性失衡矛盾难以化解等问题依然困扰世界经济复苏。
 
从中美合作层面看，可以开展合作的领域仍有很多——
 

可以在抗击新冠疫情、应对气候变化、推动世界经济复苏等当前国际社会最紧迫的三大任务上开展合作，在重大国际地区问题上加强沟通协调，为双方人文交流排除干扰，共同做大合作蛋糕，更多造福两国人民和世界人民。

 

这种局面下，中美以求同存异突破眼下困局，既有条件，也有需求，对两国和世界而言意义十分重大。
 
 
此外，打开局面要从务实解决问题入手。
 
中美经贸领域恢复正常沟通，双方团队在接洽中体现出很强的专业主义精神，以及务实解决问题的风格。
 
务实，至关重要。
 
毋庸讳言，在过去一段时间中美关系遭遇困难的时候，双方都有一些情绪在里面。
 
更何况，直到现在美方一些人也没有放弃给中美关系制造障碍，甚至极力推动中美“脱钩”。
 
在陶然笔记看来，越是面对这种复杂情况，越需要保持冷静。
 
就像我们此前在跟踪中美经贸摩擦时提过的那句话——
 
棋逢难处需小尖。
 
“小尖”是围棋里稳重坚实的下法，所谓“小尖无恶手”，这是面对复杂棋局的务实对策。
 
越是复杂困难的局面，越有效果。
 
要以极端务实的态度，仔细思考我们的根本利益在哪里，并冷静地与美方沟通。
 
不要带着情绪处理问题，也不要自满于点滴成绩，更要避免“务虚名而招实祸”。
 

“我们必须清醒认识到，中华民族伟大复兴绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的。”

 

(责编：牛镛、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部