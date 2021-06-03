近期，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤分别同美国贸易代表戴琪和财长耶伦视频通话。中方如何评价这两次通话成果？是否意味着中美经贸交流重新启动？后续还有何安排？对此，商务部新闻发言人高峰6月3日在例行新闻发布会上说，最近一周来，刘鹤副总理与戴琪大使和耶伦财长分别通话，两次都是50分钟左右的视频通话。两次通话有几个特点：首先，双方沟通开局顺畅。在两次通话中，双方本着平等和相互尊重的态度，就中美经贸关系、宏观形势、国内政策等问题交换了意见。双方都认为，交流是专业、坦诚和建设性的，中美经贸领域已经开始正常沟通。第二，求同存异是共识。双方都认为中美经济、贸易关系十分重要，存在诸多可以合作的具体领域。双方也都提出了各自关切的问题。中方充分考虑国内经济发展背景和状态，表达了我们的具体关切。第三，从务实解决问题入手。双方同意，下一步要从有利于中美两国和整个世界的角度，共同努力，为生产者和消费者务实地解决一些具体问题，推动中美经贸关系健康稳定发展。（记者于佳欣、王雨萧）

(责编：牛镛、袁勃)