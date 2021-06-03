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联合国官员：消除腐败是实现2030年可持续发展目标的必要条件

2021年06月03日15:06 | 来源：新华社
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新华社联合国6月2日电（记者王建刚）联合国大会2日召开“预防和打击腐败及加强国际合作领域的挑战和措施”特别会议。第75届联合国大会主席博兹克尔等联合国官员表示，消除腐败是实现2030年可持续发展目标的必要条件。

博兹克尔说，过去20多年来，各会员国在打击腐败领域取得一定成绩，先后通过《联合国打击跨国有组织犯罪公约》《联合国反腐败公约》和《亚的斯亚贝巴行动议程》等。

博兹克尔说，“危机是腐败滋生的土壤”，新冠疫情使全球供应链和基础设施承受空前压力，在监督和问责等领域出现的漏洞使腐败分子有机可乘。此次为期3天的特别会议适逢全球正努力开展新冠免疫行动的关键时刻。他敦促政策制定者“借助这场特别会议的契机，采取切实措施预防和应对腐败”。

联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德在发言中表示，各国政府须致力于消除腐败，在各领域促进法治。实现可持续发展目标需要更高层次的公众信任，这次特别会议将有助于重建这一信任。

联合国经济和社会理事会主席、巴基斯坦常驻联合国代表穆尼尔·阿克拉姆表示，腐败扼杀了贫困和边缘化群体的发展机遇，加剧不平等，同时还盗用了本应用于发展的宝贵资金，各国应按照国际金融问责、透明和廉洁高级别小组的建议，追踪和应对非法资金流动、腐败和行贿受贿问题。他呼吁采取迫切的全球性行动来遏制腐败，尤其是防止资金从发展中国家非法外流。

(责编：于洋、刘叶婷)

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