新华社耶路撒冷6月3日电 （国际观察）新政府只待议会批准 内塔尼亚胡或将下台

新华社记者尚昊

以色列总统府2日晚发表声明说，中左翼政党“拥有未来”党领导人亚伊尔·拉皮德当晚通知总统里夫林，他已成功组建新一届政府。

若新政府组建方案能获议会批准，现任总理、右翼政党利库德集团领导人内塔尼亚胡连续12年的执政生涯将宣告结束，以色列也将诞生历史上首个有阿拉伯政党参加的政府。

最后时刻敲定

以总统府声明说，新一届政府将包括“拥有未来”党、统一右翼联盟、中间党派蓝白党、联合阿拉伯党等8个政党。新政府成立后，总理一职将由统一右翼联盟领导人纳夫塔利·贝内特担任，拉皮德任副总理，两人将在约两年后交换职位。

里夫林2日晚对拉皮德表示祝贺，并表示希望议会尽快批准新政府组建方案。拉皮德在社交媒体上发文说，新政府将“尽其所能团结和连接以色列社会的各个部分”。

以色列3月23日举行该国两年内第四次议会选举。选举结果显示，议会120个议席中，由利库德集团及3个宗教政党组成的内塔尼亚胡阵营获得52席，由中左翼政党“拥有未来”党等组成的反内塔尼亚胡阵营获得57席。统一右翼联盟和联合阿拉伯党分别获得7席和4席。在内塔尼亚胡组阁失败后，里夫林5月5日授权拉皮德组建新政府，6月2日午夜是组阁最后期限。

分析人士认为，在拉皮德的组阁进程中，统一右翼联盟扮演了“造王者”角色，其领导人贝内特曾是内塔尼亚胡的幕僚，不过两人由于分歧渐行渐远。

据以色列媒体报道，自此次议会选举后，“拥有未来”党及统一右翼联盟一直在接触谈判。谈判因巴以新一轮冲突曾一度中断，巴以停火后才得以恢复。

据报道，联盟协议直到最后期限约一小时前才得以签署，而各党派之间围绕法官评选委员会负责人轮换安排等关键问题的分歧仍然存在。

以色列政治评论员吉尔·霍夫曼说：“一些细节仍未得到解决，新政府要在获得议会批准之前解决剩余问题。”

批准仍有变数

内塔尼亚胡为保住自身执政地位，连日来多方运作，希望阻止对方阵营组阁。他一方面呼吁持右翼立场的议员不要加入由拉皮德领导的联合政府，一方面抛出一个由右翼政党“新希望”党领导人吉德翁·萨尔、他本人以及贝内特三方轮流执政的方案，但遭到萨尔拒绝。他领导的利库德集团还声称，此轮组阁人选为拉皮德，因而联盟协议中由贝内特首先担任总理的规定违反法律，但这一主张被总统法律顾问否决。

根据以色列法律，新政府组建方案尚需议会批准。若方案未获通过，里夫林将直接把组阁权交给议会，任何一名议员只要能在21天内获得至少61名议员的推荐即可获得组阁权，否则议会将自动解散，并将再次举行议会选举。

当地舆论对议会批准新政府组建方案的前景总体持乐观态度。不过，以色列政治评论员安谢尔·普费弗表示，目前局面仍存变数，内塔尼亚胡阵营不会放弃影响对手结盟的努力。

据以色列媒体报道，隶属利库德集团的议长莱文已同内塔尼亚胡协商，或将利用议长身份拖延议会批准环节，以方便内塔尼亚胡向部分右翼议员施压，争取议员“反水”。

稳定性存疑

有分析指出，拉皮德目前建立起来的政治联盟是基于推动内塔尼亚胡下台的共同诉求，包含了右翼、左翼和中间派别，其意识形态及社会政策取向差异较大，在稳定性上存在隐忧。

以色列舆论也指出，新政府如能成立，将需要处理一长串内部分歧，包括移民政策调整、司法改革、宗教在社会中的地位作用等等，新政府的稳定性和行政效率还有待观察。

以色列政治评论员拉维·海赫特说，即便新政府成功组建，内塔尼亚胡也不会轻易离开其职位，政府权力能否顺利交接不得而知。考虑到他拥有一大批坚定支持者，不排除类似美国国会骚乱的事件在以色列发生的可能。

此外，以色列民主研究所所长约哈南·普莱斯纳表示，即使新政府得以成立，内塔尼亚胡也会作为反对派领导人，利用各方之间的分歧，试图瓦解执政联盟。

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