新华社曼谷6月3日电 题：中国已为北京冬奥会做好了万全准备——专访泰国国际奥委会委员帕塔玛

任芊

“我相信中国已经为2022年北京冬奥会做好了万全准备，我对中方的管理能力以及各方面所表现出的潜力都非常有信心。”泰国国际奥委会委员、泰国奥委会委员帕塔玛女士日前在接受新华社记者专访时做出如上表示。

帕塔玛还同时担任世界羽联副主席以及泰国羽协主席，并于去年当选国际奥委会文化和奥林匹克遗产委员会主席。她表示，为筹备2022年冬奥会，中国表现出了极大的决心，各项比赛场地的建设与翻新工作都已提前于去年底完成并通过全面测试与检验。

她说：“中国拥有举办2008年夏季奥运会的丰富经验，这一经验可直接应用于北京冬奥会的组织事宜。北京也将成为世界上唯一举办过夏季奥运会和冬季奥运会的‘双奥’之城。”

除了完善的准备工作，帕塔玛还对北京冬奥会坚持绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念表示高度赞赏。她说：“我非常支持北京在强调资源节约、环境友好和生态平衡这样的理念下举办此次冬奥会，而各个比赛场地都将使用清洁能源，则更进一步体现出中方致力于打造一场环保体育盛事的承诺与目标。”

在当前新冠肺炎疫情仍然肆虐全球的严峻形势下，帕塔玛表示，国际奥委会和中国都高度重视运动员和相关人员的健康与安全，控制和防止疫情传播也将是此次赛事最重要的优先考虑事项。她对中国率先控制住疫情并实现经济复苏表示高度赞赏。她说，尽管受到疫情的影响，北京冬奥会组委会仍然依照原计划推进筹备事宜，同时还成立了一个特别工作组，专门负责防疫措施，这足以体现出中方举办冬奥会的决心和信心。

虽然泰国是一个热带国家，不具备多数冰雪运动所需的天然条件，但几十年以来，泰国冰雪运动却得到快速发展。帕塔玛介绍说，目前泰国运动员主要参加的冬奥会项目包括冰球、速滑和滑雪等项目。“在2022年北京冬奥会上，泰国运动员将参加越野滑雪和高山滑雪两个类别的比赛，我们希望能够在比赛前一个月提前到中国进行训练，以熟悉当地气候与环境。”

(责编：于洋、刘叶婷)