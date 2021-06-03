新华社华盛顿6月2日电 综述：美国奉行“疫苗民族主义”不利于全球共同抗疫

新华社记者

当前，新冠疫情仍在全球蔓延。尽管新冠疫苗给人们带来希望，但全球疫苗供应持续紧张，许多国家和地区疫苗数量严重不足。与此同时，美国囤积的新冠疫苗总数已远超国内需求，美国奉行“疫苗民族主义”被批不利于全球共同抗疫。

美国从去年开始就“抢订”尚处于临床试验阶段的多款新冠疫苗。美国卫生与公众服务部公布的信息显示，截至今年2月，美国政府已从辉瑞制药公司和莫德纳公司囤积了6亿剂疫苗，足以满足3亿人的接种需求。3月，美国总统拜登宣布增购1亿剂强生公司研发的新冠疫苗，美国的强生疫苗囤积量达到2亿剂。

据美国《华盛顿邮报》报道，美国政府还从阿斯利康、诺瓦瓦克斯、赛诺菲等企业采购或预订了5亿剂新冠疫苗。美国政府囤积的新冠疫苗总量足够7.5亿人接种，而目前美国成年人口约2.6亿人。

就在美国大量疫苗被闲置的同时，世界上许多国家面临没有足够疫苗可用的困境。去年4月，时任美国总统特朗普动用《国防生产法》，对疫苗生产原材料实施出口管制，并延续至今。美国此举不仅极大阻碍其他国家从美国获得疫苗，也严重影响了美国以外地区的疫苗生产。

英国艾尔菲尼蒂数据分析公司说，截至今年3月，美国仅象征性地向墨西哥和加拿大“出租”过400万剂阿斯利康疫苗。根据安排，两国预计将在今年晚些时候“归还”相应数量的新冠疫苗。

此前，印度血清研究所首席执行官阿达尔·普纳瓦拉曾在社交媒体推特上，代表美国以外的疫苗产业从业者“恳求”拜登放宽疫苗原材料出口限制，以帮助提高疫苗产量。

美国阿克西奥斯新闻网评论说，在全球数十亿人焦急等待新冠疫苗的时候，仅在美国俄亥俄州的仓库里，就有3000万剂疫苗在“吃灰”。

日前，美国《大西洋月刊》网站发表题为《美国“疫苗民族主义”行不通》的文章说，美国在为本国国民接种疫苗的同时，没有一个分享其富余疫苗或输出疫苗原材料和技术的全面计划，这样也会增加美国自身的疫情风险。

文章还指出，继续奉行“疫苗民族主义”也会给美国带来不利影响，比如全球经济复苏放缓、新的变异毒株从疫情严峻国家输入、需要重新启动“封城令”及旅行禁令等风险增大。

(责编：于洋、刘叶婷)