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美暂缓对六国加税 着眼于数字税多边谈判

2021年06月03日13:39 | 来源：新华社
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新华社华盛顿6月2日电（记者熊茂伶 高攀）美国贸易代表戴琪2日宣布，美国已对英国、印度、奥地利、意大利、西班牙和土耳其的数字服务税进行了为期一年的“301调查”，并决定对六国某些商品加征关税，但将加征关税的日期暂缓180天，以便推进多边渠道的相关谈判。

戴琪当天在一份声明中说，美国仍致力于在经济合作与发展组织和二十国集团框架下就国际税收问题达成共识。美国暂缓对六国加征关税是为正在进行的多边谈判提供“额外时间”，但保留在未来必要时根据“301条款”加征关税的选择。

近年来，美国与多个贸易伙伴因数字服务税产生争端。2019年7月，美国对法国计划征收的数字服务税发起“301调查”，指责法国政府不公平地针对某些美国科技企业。法方回应，法国面向世界各地的企业征收数字税，是非歧视性措施，旨在“恢复税务公正”。

2020年6月，美国对欧盟、英国、巴西、印度、奥地利、意大利、西班牙、土耳其、捷克、印度尼西亚10个贸易伙伴已执行或正在考虑的数字服务税发起“301调查”。

2021年1月，美国贸易代表办公室表示，暂不执行此前对法国输美商品加征关税的计划，以和美国针对其他贸易伙伴数字服务税开展的“301调查”进行协调。同月，美国贸易代表办公室裁定，英国、印度、奥地利、意大利、西班牙和土耳其六国的数字服务税“歧视”美国企业，不符合国际税收原则。

(责编：于洋、刘叶婷)

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