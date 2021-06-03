新华社首尔6月3日电 通讯：纪念“东亚艺术之魂”——走访解放军军歌作曲者郑律成在韩国的故居

新华社记者陆睿 杜白羽 田明

在韩国光州市南区杨林洞，有一条以一位中国共产党党员名字命名的街道——郑律成街。这里正是中国著名作曲家郑律成出生和成长的地方。街道上还有一座设计独特的开放式展示馆，用来纪念这位作曲家。

郑律成1914年出生于韩国光州，曾就读于当地小学。当时朝鲜半岛处于日本殖民时期，郑律成在念完中学后就前往中国，投身抗日运动，并在鲁迅艺术学院学习。1939年，郑律成加入中国共产党，后来还加入中国国籍。他创作了《延安颂》《延水谣》《中国人民解放军军歌》等300余首歌曲，被誉为“军歌之父”。

不过，很少有人知道这位著名作曲家出生于韩国光州。近些年来，当地政府致力于将郑律成故居所在地打造成当地著名旅游符号，让更多人了解他的故事，加深韩中民众的相互理解与友好交流。

记者来到位于郑律成街的开放式展示馆，首先映入眼帘的是一道延伸数百米的临街纪念墙，墙上挂有郑律成的黑白旧照，郑律成生平的韩文介绍将他誉为“东亚艺术之魂”。纪念墙的背景还独具匠心地安上了用黄铜制成的《延安颂》乐谱。

纪念墙的起点处有一座郑律成铜像，铜像上“郑律成”三个汉字分外醒目。光州市南区政府文化观光课课长丁云荣告诉记者，这三个字由郑律成夫人丁雪松受邀亲笔题写。丁雪松是新中国首位驻外女大使。

据了解，南区政府计划在今年上半年对展示馆进行修葺改造，在韩文基础上增加中文介绍，并增设郑律成音乐欣赏等设施。

沿路标走到展示馆约百米外，出现一座朴素的民宅，这里就是郑律成故居。经过多年流转，如今民宅已不归郑律成亲属所有。民宅门前立着一个标志牌，上面用韩中两种文字写着“音乐家郑律成先生出生故居”，以及双语记录的郑律成生平和后人评价。

丁云荣告诉记者，为加强对名人故居的保护和宣传，光州市计划对郑律成故居进行翻修重建，将其扩建成郑律成纪念馆，以更好地纪念这位作曲家，为促进韩中两国民心相通作贡献。

韩中城市友好协会会长权起植长年致力于促进韩中文化交流。他在接受记者采访时表示，郑律成义无反顾加入抗日斗争，毅然投身中国革命，是为和平奉献自身的杰出艺术家和革命家。“他不仅是抗日斗争时期的代表人物，更是韩中友好团结的象征。”

“当时看到纪念馆里保存完好的郑律成先生的资料，我感慨万千、深受感动，”权起植向记者展示2018年他到访八路军西安办事处纪念馆和延安革命纪念馆的照片时说，“韩中两国应该共同推动纪念这位在两国都备受尊敬的艺术家、革命家。这有助于加深韩中交流、增进两国民众的友好情谊。希望郑律成的故事能为更多人知晓。”

(责编：于洋、刘叶婷)