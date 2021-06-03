新华社开罗6月2日电（记者吴丹妮）中国驻埃及使馆与埃及青年政党领袖和政治家协调委员会日前共同举办中埃政党和友好人士“推动构建人类命运共同体”视频研讨会暨第二届“治国理政”发展论坛。埃及共产党、共和人民党、大会党等11个政党代表以及中埃智库专家与会并发言。

中联部部长助理朱锐、中国驻埃及大使廖力强在会上做主旨发言。朱锐表示，中国共产党愿深化同埃及政党交流合作，一是相互支持核心利益，打造休戚与共的中埃命运共同体；二是推动共建“一带一路”，打造共同繁荣的中埃命运共同体；三是维护国际公平正义，打造志同道合的中埃命运共同体。

廖力强表示，中国共产党领导中国人民坚定不移走和平发展道路，坚持以维护世界和平、促进共同发展为宗旨推动构建人类命运共同体。中国愿同包括埃及在内的阿拉伯和非洲国家一道，共同推进构建中阿、中非命运共同体。

埃及政党代表热烈祝贺中国共产党即将迎来百年华诞，高度赞赏中国共产党领导中国人民在经济社会发展、脱贫攻坚、疫情防控等方面取得的巨大成就，表示中国积极帮助发展中国家减少贫困、改善民生、应对疫情，用实际行动践行了人类命运共同体理念。埃及政党愿同中国共产党增进党际交往，加强互学互鉴，促进治国理政、脱贫攻坚等方面经验交流，为两国人民增添福祉。

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