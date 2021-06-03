6月2日，在习近平主席倡议的上海合作组织民间友好论坛框架内，中国人民对外友好协会在武汉成功举办了“友城+”分论坛。林松添会长、湖北省副省长赵海山、蒙古国驻华大使巴德尔勒、俄罗斯国际友城联合会执行副主席帕拉莫诺夫、上合组织副秘书长张海舟，上合组织有关国家友好协会、友好组织、友好城市、友好人士和驻华外交官代表，以及中国有关地方领导人、友协和外办负责人、研究机构、企事业单位、媒体代表等中外嘉宾共约150人线上或线下出席。中国人民对外友好协会副会长姜江主持。

林松添在致辞中表示，对外缔结友好城市关系是地方政府对外合作的重要抓手，是国家之间政治互信、经贸互利合作成果转化为惠及民生的重要体现。随着“一带一路”建设扎实推进和城市外交蓬勃发展，友城关系日益成为各国城市对外开放的重要窗口、开展对外合作的重要平台、促进共同发展的重要载体，同时也是检验地方开放程度的重要标杆。近年来，中外友城合作广度和深度不断拓展，为推动国际合作、促进地方经济发展、增进人民友谊、巩固国家关系作出了独特贡献。

林松添说，中国政府高度重视和积极支持国际友城交流合作。习近平主席指出，国际友城合作不仅是中国地方政府对外交流合作的重要渠道，也已成为中国同有关国家双边关系的重要组成部分，可以极大促进中国同世界各国的交流与合作，增进中国人民同世界各国人民相互了解和友谊。迄今为止，中国已同世界五大洲130多个国家缔结了2800多对友城关系，其中同上合组织各国建立了397对友好省州和友好城市关系，促进了中外城市之间友好交流与互利合作。

林松添说，上合组织致力于各国实现合作共赢、共同发展，需要扎根友城、依靠友城、惠及友城。中方愿秉持“友好互信、平等互利、交流互鉴、共同发展”的原则，同各方对接发展战略，找准合作伙伴，拓展交流领域，促进优势互补，实现友城合作精准对接和可持续发展，努力将上合组织的政治互信、安全互助和经贸互利转化为各自国家民众看得见、摸得着、感受得到的实惠，进一步增强上合组织各国民众的获得感、安全感和认同感。

林松添说，为推动友城合作向全方位、多领域、高质量发展。中方愿同各方着力抓好以下四方面工作：一是促进人员往来，拓展友好基础；二是深化互利合作，促进共同发展；三是加强人文交流，促进民心相通；四是分享治理经验，促进城市治理体系和治理能力现代化。

赵海山副省长表示，上合组织国家合作前景广阔，友城合作作为上合组织国家开展交往的重要组成部分，拥有巨大发展潜力。衷心希望与各国一道，持续深化交流合作，巩固已建立的友好省州、友好城市关系，扩大友城合作规模，打造友城合作品牌。

外方嘉宾在发言中，一致赞赏和感谢中国人民对外友好协会为上合组织各国搭建固友谊、谋合作、促发展的友城合作新平台。一致表示，站在上合组织成立20周年的新起点上，上合组织各方将秉持建立深厚友谊、促进共同发展、增进人民福祉的新理念，把各方发展战略、发展空间、发展机遇相融合，致力于优势互补，互利共赢，为促进区域内经济社会发展和提高人民生活水平提供支撑、注入活力、增强动力。

中外城市代表围绕“高质量推进友城合作”这一主题进行了深入对话和交流，充分肯定上合组织成立20年来各国友城合作为促进地方经济发展、增进人民了解与友谊、巩固和发展国家关系作出的重要贡献，积极分享友城建设的先进理念和实践经验，并为新形势下国际友城合作走深走实建言献策。一致表示，将抓住新机遇，结伴同行，深化友城合作、维护地区稳定、共图和平发展，为上合组织各国人民带来更加殷实的获得感、幸福感和安全感。

分论坛上，上海市长宁区与白俄罗斯明斯克市苏维埃区、广西壮族自治区崇左市与俄罗斯雷宾斯克市签署了友城结好协议，黑龙江省绥芬河市与俄罗斯波格拉尼奇内区签署了结好意向协议。（张登宇）

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