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俄议会上院批准退出《开放天空条约》

2021年06月03日10:27 | 来源：新华社
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新华社莫斯科6月2日电 俄罗斯联邦委员会（议会上院）2日审议通过关于退出《开放天空条约》的法律草案。此后，该草案将交由俄总统普京签署生效。

俄罗斯外交部副部长里亚布科夫当天表示，为促使美方留在《开放天空条约》，俄方已付出全部努力并尝试了一切办法。因此，俄方认为废止这一条约是合乎当前情况的正确选择。

据悉，普京签署该法律草案后，俄方将在6个月后正式退出《开放天空条约》。

2020年5月，时任美国总统特朗普指责俄罗斯违反《开放天空条约》，美国国务院随即向该条约其他缔约国通报退约决定。俄方表示，美国的指责完全没有根据。同年11月，美国宣布正式退出该条约。

俄罗斯外交部今年1月发表声明指出，美国退出《开放天空条约》对条约在加强安全互信方面造成巨大损失。俄方曾提出具体建议，希望在新条件下维持条约继续有效，俄方对美方未能支持俄方建议感到遗憾。俄罗斯1月15日决定开启退出《开放天空条约》的国内程序。5月11日，普京向俄国家杜马（议会下院）提交废止这一条约的法律草案。5月19日，国家杜马议员一致通过该草案。

《开放天空条约》于1992年签署，2002年起生效。条约缔约国可按规定对彼此领土进行非武装方式的空中侦察。该条约是冷战结束后重要的信任建立措施，有助于提升透明度和降低冲突风险。美国、俄罗斯和大部分北约国家签署了这一条约。

(责编：于洋、刘叶婷)

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