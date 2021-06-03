原标题：韩国消费者价格指数创9年多来新高

韩国统计厅2日发布的数据显示，韩国5月消费者价格指数同比上涨2.6%，创2012年4月以来新高。

韩国消费者价格指数涨幅今年1月仅为0.6%，此后逐月上涨。

韩联社报道，受农作物减产、禽流感疫情影响，农副产品价格呈两位数百分比增长，全面推高材料成本和服务价格等。国际油价上涨则推高工业品价格。

本月2日发布的数据显示，农副产品和石油价格5月分别上涨12.1%和23.3%。剔除农产品和能源价格后，核心价格指数同比上涨1.5%。

有迹象表明，韩国消费者需求正在复苏。餐饮和酒店消费增加2%，娱乐消费增加1%，但通信消费减少2.1%。

美国彭博新闻社认为，如果韩国消费行业加速复苏，物价上涨压力将增加。

韩国企划财政部长官洪楠基说：“政府将为通胀风险变成现实做好准备，预防过度通胀预期，采取措施稳定生活成本。”

洪楠基说，政府将把鸡蛋进口数量从400万枚增加到至少500万枚，扩大大米供应，向帮助采购大宗商品的企业提供贷款。

韩国央行韩国银行上周宣布，将基准利率维持在历史低点的0.5％不变，上调今年经济增长预期至4%，预计今年通货膨胀率将达到1.8%，明年通胀率为1.4%。

韩国银行行长李柱烈说，面对通胀率加速上涨等问题，央行准备收紧新冠疫情期间的超宽松刺激政策。

2020年5月，受新冠疫情冲击需求和供应链影响，韩国经济一度陷入通货紧缩。韩国银行曾设立2%的通胀目标。

澳新银行研究部在研报中预测，韩国银行将在2022年第一季度启动货币政策正常化，但是考虑到接种新冠疫苗速度，韩国银行可能最早于2021年第四季度首次加息。（卜晓明）（新华社专特稿）

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