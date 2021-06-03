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专访：中国共产党为追求民族解放的政党树立了榜样——访叙利亚前驻华大使贾拉德

2021年06月03日09:36 | 来源：新华网
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　　新华社大马士革6月3日电 专访：中国共产党为追求民族解放的政党树立了榜样——访叙利亚前驻华大使贾拉德

　　新华社记者汪健　郑一晗

　　叙利亚前驻华大使哈拉夫·贾拉德日前在大马士革接受新华社记者专访时说，中国共产党是兼具原则性和灵活性的政党，带领中国在各个领域取得巨大进步，“中国共产党为阿拉伯国家、发展中国家所有追求民族解放的政党树立了榜样”。

　　贾拉德说，在中国共产党领导下，经过持续奋斗，中国取得脱贫攻坚战全面胜利，完成了消除绝对贫困的艰巨任务，提前10年完成联合国2030年可持续发展议程减贫目标。

　　贾拉德表示，中国共产党既能够坚持马克思列宁主义、毛泽东思想等理论原则，又在实践中保持灵活性，走出了中国特色社会主义道路。

　　贾拉德说，他在华工作期间接触过很多中共党员，发现中共党员是中国“最富责任感、最有奉献精神、最可信、最具牺牲精神”的群体。他认为，中共党员敢为人先、勇于牺牲奉献，这都是中国共产党取得成功的关键。

　　贾拉德还说，中国是一个热爱和平的国家。叙利亚与中国建交以来，两国关系稳定发展，叙利亚能从中国共产党治国理政经验中获益，根据自身历史发展阶段，走具有叙利亚特色的发展之路。

　　贾拉德非常看好中国“十四五”规划。他说，中国已经成功编制和实施多个国民经济和社会发展五年规划，“我们可以确信，‘十四五’规划也将像以往的五年规划一样，得到最好的实施”。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

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