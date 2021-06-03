土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安1日向海湾国家和埃及抛出橄榄枝，表示愿在双赢基础上与各方进行“最大化”合作。

埃尔多安告诉土耳其国家电视台新闻频道：“我们希望借助这些机遇，在双赢基础上，寻求最大化合作，修复关系……我们对所有海湾国家皆是如此。”

埃尔多安所说“机遇”是指土耳其最近的外交动作。土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢5月11日访问沙特阿拉伯。这是土外长近年来首次出访沙特。

过去10年间，土耳其与沙特关系紧张，特别是2018年沙特记者贾迈勒·卡舒吉在沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆遇害后，两国关系跌至冰点。沙特商会去年发起抵制土耳其产品行动，沙特从土耳其进口商品总额同比骤降95%，从2019年时2.7亿美元降至1350万美元。

近来，土沙关系回暖。去年11月以来，埃尔多安与沙特国王萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹多次通电话。恰武什奥卢访问沙特时表示，两国会继续对话。他还邀请沙特外交大臣费萨尔·本·法尔汉·阿勒沙特访问土耳其。

埃尔多安在1日的采访中还向另一个地区大国埃及示好。他说：“我们与埃及在许多领域都有合作潜力，包括利比亚问题和东地中海（油气开发）。”埃尔多安说，他“热爱”埃及人民，“因此我们决定重启这一过程（外交关系）”。

2013年7月，时任埃及总统穆罕默德·穆尔西遭军方解职后，土埃关系恶化。双方在穆斯林兄弟会、利比亚内战和东地中海油气开发等一系列问题上分歧严重。

土埃关系近期出现解冻迹象。土耳其5月初向开罗派出一支代表团。两国随后发表联合声明说，双方就地区问题进行了“坦率和深入”的讨论。

分析人士指出，土耳其政府通过外交努力改善与沙特、埃及等主要地区国家关系，既是为了打破土耳其在该地区陷入的孤立局面，也有应对严峻经济形势的考量。近年来，土耳其受内外多种因素影响，经济面临困难，金融市场动荡，特别是2018年发生严重汇率危机。去年以来的新冠疫情又对土耳其经济造成进一步冲击，导致失业率高企，通胀严重。

埃尔多安此前也曾向美国和欧盟示好，希望土耳其与美国、欧盟关系今年能够“翻开新一页”。（王宏彬）（新华社专特稿）

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