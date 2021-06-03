美国国务卿安东尼·布林肯6月1日出访哥斯达黎加，敦促中美洲国家政府采取更多行动，遏制试图非法入境美国的移民潮。

【谋求地区合作】

这是布林肯出任国务卿以来首次访问拉丁美洲。他当天在哥斯达黎加首都圣何塞与中美洲一体化体系成员国外交部长会谈。

在同哥斯达黎加总统卡洛斯·阿尔瓦拉多举行的联合新闻发布会上，布林肯说，美国希望与该地区合作伙伴就移民带来的挑战进行交流。

约瑟夫·拜登今年1月就任总统以来，美国和墨西哥边界地带非法移民激增。拜登政府承受压力，承诺改革，但进展缓慢。

美墨边界地带非法移民主要来源国为中美洲国家洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多。美国政府承认，不解决这些国家的暴力和贫困问题，就难以根治非法移民越境问题。

美国国务院官员上周说，美国政府计划向上述三国提供40亿美元援助，布林肯此访将就非法移民事务寻求深化合作，寻找解决办法，化解非法移民潮的“根源性原因”。

拜登3月24日授权副总统卡玛拉·哈里斯领导处理美墨边境非法移民问题。哈里斯承诺针对非法移民的根源性原因采取全面行动，但是没有详细说明将如何落实承诺。

哈里斯将于下周访问墨西哥和危地马拉。

【终结前任政策】

布林肯出访拉美同一天，美国政府6月1日正式终结前总统唐纳德·特朗普执政期间实施的“留在墨西哥”难民申请政策。

拜登在其就任总统首日便宣布暂停执行这项自2019年1月开始实行的政策，责成国土安全部审查后决定是否废止这一政策。

根据这项政策，在美墨边界申请进入美国避难者，必须返回墨西哥，留在墨西哥境内等待其避难申请审理结果。政策施行两年间，近7万申请者返回墨西哥。今年2月19日以来，约1.12万人获准进入美国出席听证会并等待申请结果。

不过，拜登政府没有全盘推翻特朗普政府边界管控政策。美联社报道，拜登政府较大程度上继承了上届政府去年3月开始在边界执行的新冠疫情防控相关政策。按照这一政策，美国政府可以以保护公共卫生安全为由驱逐试图非法入境者。

美联社先前分析，虽然拜登政府不希望再出现上届政府“骨肉分离”政策下“儿童被关在笼中”的情况，但却无力收容不断增加的无陪伴儿童移民。愈演愈烈的非法移民潮，特别是未成年非法移民增多，使拜登政府备受共和党人指责。

美国海关与边境保护局数据显示，执法人员4月在美国南部边境拘捕逾17.8万名非法入境人员，较3月增加5000多人，是去年4月时的10倍以上，创15年来新高。在遭拦截的非法入境人员中，逾六成被美方依据新冠疫情防控规定驱逐出境。（郭倩）（新华社专特稿）

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