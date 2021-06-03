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美国佛罗里达群岛试行基因灭蚊法

2021年06月03日09:07 | 来源：新华网
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美国佛罗里达群岛正试行一种基因灭蚊法——投放经基因改造的雄蚊，它们与当地雌蚊交配产出的雌性后代不到成年就会死去，进而切断蚊子的繁殖途径。

据英国《泰晤士报》6月2日报道，这种基因灭蚊法旨在减少当地埃及伊蚊的数量。这种入侵物种通常携带并传播寨卡、基孔肯雅、黄热病和登革热等多种病毒。

今年4月末，英国企业牛津昆虫技术公司在佛罗里达群岛投放经基因改造的雄性埃及伊蚊蚊卵，估计目前已孵化出数万只雄蚊。由于雄蚊携带一种特殊基因，它们与雌蚊产下的雌性后代无法活到成年。这样一来，雄蚊纷纷“打光棍”，蚊子繁殖途径被切断，数量就会逐渐减少。

基因灭蚊法遭到佛罗里达群岛一些当地人反对。他们担心，引入基因改造的雄蚊可能孕育新的蚊子物种，引发更大危险。

牛津昆虫技术公司克服阻力，在2016年获得美国食品和药物管理局许可，在2020年获得美国环境保护局许可，今年终于将这项技术投入应用。据《科学美国人》报道，如果试行项目成功，该公司今年晚些将向佛罗里达群岛投放最多2000万只基因改造的雄蚊。（袁原）【新华社微特稿】

(责编：于洋、刘叶婷)

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