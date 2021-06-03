本报驻波兰记者 于 洋

由中国通用技术集团所属中国机械进出口有限公司投资兴建的匈牙利考波什堡100兆瓦光伏电站项目近日正式启动投运，项目并网运行后预计每年可发电1.3亿度，节约4.5万吨标准煤，减少12万吨二氧化碳排放。

考波什堡光伏电站是匈牙利装机容量最大的光伏电站。匈牙利创新与科技部部长帕尔科维奇说：“共建‘一带一路’倡议与匈牙利‘向东开放’政策高度契合，考波什堡光伏电站是匈中两国在清洁能源领域合作的重点项目，对改善匈牙利能源结构、促进清洁能源发展具有重要意义。”

由于煤炭在能源结构中占比很高，中东欧国家普遍面临能源转型挑战，这也将是欧盟能否实现碳中和目标的关键。中东欧国家制定了各自的减排目标和能源转型任务，大力投资氢能、核能、光能、风能等清洁能源。众多中国企业积极参与中东欧国家能源转型，多家中国新能源整车、锂电池、零部件生产企业在中东欧设立工厂。一大批绿色低碳、生态环保、普惠民众的清洁能源项目稳步推进，黑山莫祖拉风电站、塞尔维亚潘切沃联合循环电站、波黑达巴尔水电站等项目落成运营或启动建设，为当地带来巨大经济和环境收益。

今年2月，由中国—中东欧基金投资收购的波兰光伏电站项目，历经1年施工建设，首批4个项目正式竣工并网发电。这批项目不但能够满足波兰9000余户家庭的用电需求，还在疫情期间为波兰创造了300多个就业岗位。波兰气候部长米哈乌·库尔蒂卡说：“到2040年，波兰发电装机的一半要实现零排放。我们非常希望中国企业能积极参与到波兰的清洁能源产业发展中，寻找互利共赢的合作机会。”

“中国近年来在绿色产业发展方面取得很大进步，绿色产业与清洁能源的合作是中东欧国家与中国合作的重点内容之一，也将直接惠及相关国家民众。希望双方能够在未来建立更多的能源合作对话机制，交流绿色产业与环境保护经验，探索更多能源转型路径与合作模式，共同实现各自的减排任务与目标。”捷克科学院全球化研究中心主任马雷克·赫鲁贝克说。

（本报华沙6月2日电）

《 人民日报 》（ 2021年06月03日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)