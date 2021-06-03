本报记者 荣 翌

6月2日，由中国社会科学院与俄罗斯国际事务委员会共同举办的中俄智库高端论坛落幕。本届论坛主题是“中国与俄罗斯：新时代合作暨庆祝《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年”，通过线上线下方式在北京、莫斯科举行。中俄两国和国际组织的150余位政要和智库专家等出席。

与会人士围绕“中国与俄罗斯：新型大国关系的典范”“后疫情时代中俄合作的优先方向：贸易、科技与金融”“思想库交流合作：中俄关系发展新动力”三个议题展开讨论交流。论坛高度评价《中俄睦邻友好合作条约》的重要意义，认为中俄新时代全面战略协作伙伴关系正在不断向高水平迈进，为构建新型国际关系和人类命运共同体作出积极贡献。论坛发布了由中俄两国高级外交官和知名学者共同撰写的《庆祝〈中俄睦邻友好合作条约〉签署20周年文集》。

“中俄比以往任何时候都更加需要加强战略协作，增进战略互信，筑牢两国发展的根基。”中国社会科学院院长谢伏瞻表示，《中俄睦邻友好合作条约》确立的世代友好理念和新型国际关系原则在双边关系发展中得到忠实践行和充分彰显。中俄始终坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，成为推动国家关系民主化、维护世界和平稳定和发展繁荣的中坚力量。

“《中俄睦邻友好合作条约》为双边关系开启了崭新的光辉一页。”俄罗斯国际事务委员会主席伊万诺夫坦言，20年来，以条约为依托，双边关系实现了质的飞跃，处于历史最好时期和最高水平，成为“睦邻、互利、平等合作的典范”。

俄罗斯外交部副部长莫尔古洛夫回顾了近年来俄中在经贸金融、能源合作、科技创新、人文交流等各领域的合作成果。他表示，俄方积极看待与共建“一带一路”倡议的战略对接，这与大欧亚伙伴关系倡议的内涵相吻合。

中国政府欧亚事务特别代表李辉指出，元首引领是中俄关系的根本遵循，大项目带动是中俄务实合作的突出特点，民心相通是中俄人文合作的重要目标，维护公平正义是中俄国际协作的不变担当。

“俄中双边关系成为全球新型治理体系的动力源泉。”俄罗斯国际事务委员会执行主席科尔图诺夫表示，两国总能找到在重大问题上的共同点，并表现出高度一致性。两国历史文化和社会制度不同，但依然能够共同规划未来，“这在全世界是罕见的，也给全球治理格局增添更多稳定性。”

上海合作组织秘书长诺罗夫认为，中俄在上合组织内部发挥了积极的协调作用，推动上合组织成为促进地区稳定发展的重要力量，并在全球树立了相互尊重、平等交流、共同发展的合作模式。

《 人民日报 》（ 2021年06月03日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)